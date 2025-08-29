골드만삭스자산운용이 선별한 美기술주 집중투자

[헤럴드경제=유동현 기자] 한국투자증권은 ‘한국투자 골드만삭스(Goldman Sachs) 미국 테크 펀드’가 설정 첫 날 약 2160억원의 투자금을 모집했다고 29일 밝혔다.

이 상품은 글로벌 투자운용사 골드만삭스자산운용이 선별한 미국기술주에 집중 투자하는 전략을 활용한다. ▷반도체 및 하드웨어 ▷디지털 혁신 ▷클라우드 컴퓨팅 ▷사이버 보안 ▷핀테크 ▷온라인 소비 등 6가지 핵심 테마를 중심으로 포트폴리오를 구성한다. 전체 자산의 60% 이상을 미국 테크 기업에 분산 투자해 성장 수혜를 직접 반영한다.

골드만삭스자산운용이 국내 투자자들을 위해 위탁 운용을 맡았다는 점에서 관심을 받고 있다. 상품 출시에 맞춰 김성환 한국투자증권 사장은 맷 깁슨(Matt Gibson) 골드만삭스자산운용 글로벌 고객솔루션그룹 대표와 아카쉬 톰브르(Aakash Thombre) 채권&유동성 솔루션그룹 전무, 성 조(Sung Cho) 펀더멘털 주식그룹 전무 등을 직접 초청해 고객대상 투자설명회를 개최했다.

이 상품은 개방형 펀드로, 일반계좌는 물론 개인연금과 퇴직연금, 중개형ISA 계좌를 통해서도 가입할 수 있다. 투자 통화는 원화와 미국 달러화(USD)중 선택 가능하다. 원화 투자 시 환헤지 여부도 선택할 수 있다.

한국투자증권은 앞서 지난 4월말 글로벌 채권과 구조화 상품에 투자하는 ‘한국투자 GS 멀티인컴 펀드’를 단독 출시해 설정 3일 만에 약 1800억원을 모집했다. 해당 펀드는 5월말 첫 배당(연환산 약 5.3%)을 지급했다. 지난 5월에는 뉴욕 골드만삭스 본사에서 김성환 사장과 존 월드론(John Waldron) 골드만삭스 최고운영책임자가 참석한 가운데 골드만삭스자산운용의 글로벌 상품 공급 및 마켓 업데이트 자료 공유를 위한 업무협약을 체결했다.