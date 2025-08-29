K-셀러·브랜드 빠른배송 서비스 ‘칸닷슈’

[헤럴드경제=강승연 기자] 일본 오픈마켓 큐텐재팬을 운영하는 글로벌 이커머스 기업 이베이재팬이 K-셀러·브랜드를 대상으로 빠른 배송 서비스 ‘칸닷슈(Kan-Dash)’를 시행했다고 29일 밝혔다.

칸닷슈는 한국에서 출발한 상품이 일본 내 고객에게 3~5일 이내 도착하는 배송 서비스다.

이투마스, 스투, 국제로지스틱, 트랙스로지스, 이엑스메이트, 품고 등 한국 물류기업 6곳과 파트너십을 맺고 7월부터 본격적인 빠른 배송 서비스를 시작했다.

주말에도 당일 포장·출고 가능한 시스템과 자동화된 물류 관리 시스템을 갖췄다. 주문이 평소보다 2~10배 이상 몰리는 메가와리, 메가포 등 행사 기간에도 안정적으로 배송할 수 있다.

칸닷슈를 이용하는 셀러는 상품 페이지 내 도착 예정일자 노출, 전용 아이콘 부여, 대형 할인 프로모션 시 메인 노출, 큐텐재팬 내 칸닷슈 전용 코너 입점 등 다양한 혜택을 제공받을 수 있다.

이베이재팬 이종현 마켓플레이스 운영 본부장은 “K-뷰티를 포함한 K-제품들이 트렌드에 민감한 젊은 여성 중심으로 수요가 폭발적으로 증가하며 일본 내 주류 시장으로 진입하는 전환점을 맞고 있다”고 말했다.

이어 “빠르고 신뢰감을 주는 배송 서비스 도입이 고객들의 만족도를 높이고, K셀러들의 매출 및 운영 효율화에도 크게 기여하는 핵심 역할을 할 것으로 기대한다”고 전했다.