[헤럴드경제=최원혁 기자] KTX에서 상의를 탈의한 민폐 승객을 봤다는 목격담이 나왔다.

28일 온라인 커뮤니티에는 ‘KTX 상의 탈의 빌런(악당)’이라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “어제 KTX에서 상의를 탈의하고 앉아 가는 남성”이라며 “아무리 더워도 여기는 목욕탕이 아닌데…”라고 했다.

이와 함께 올린 사진에는 한 남성 승객이 상의를 탈의한 채 의자에 앉아 있는 모습이 담겼다.

A씨는 “정말 별의별 빌런들이 다 있다”며 비판했다.

사연을 접한 누리꾼들은 ‘제발 이러지 말자’, ‘우리나라 사람이 저런다고?’, ‘다음에 타는 사람은 무슨 죄냐’, ‘중국인일 거다’ 등 다양한 반응을 보였다.

공공장소에서 노출을 하게 되면 공연음란죄나 경범죄 처벌을 받는다. 공연 음란 행위를 한 자는 1년 이하 징역, 500만원 이하 벌금, 구류 또는 과료에 처할 수 있다. 또 공공장소에서 신체 주요 부위를 노출하면 10만원 벌금, 구류 또는 과료 처분을 받는다.

앞서 강원도 원주시의 한 마트에서도 알몸의 남성을 봤다는 목격담이 나와 논란이 된 바 있다. 이 남성은 신고받고 출동한 경찰에게 붙잡힌 것으로 알려졌다. 작성자는 “스트레스를 받아서 그랬다고 한다”고 그 이유를 전했다.