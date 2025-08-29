AI기반 순찰 경로 정비 추진으로 순찰 효율 높여

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 중구(구청장 김길성)는 지난 28일(목) 지역사회 범죄 예방과 치안 유지에 힘써온 자율방범대원 19명에게 표창장을 수여했다. 이날 행사에는 수상자를 비롯해 대원 40여명이 참석해 서로의 노고를 격려했다.

이번 표창에는 20여년간 꾸준히 활동한 대원은 물론, 방범 순찰뿐 아니라 수능일 수험생 수송 봉사 등 다양한 사회공헌 활동을 펼쳐온 대원들이 포함됐다.

자율방범대는 주민들이 자발적으로 조직·운영하는 민간 치안 협력 조직으로 현재 중구에는 13개 대 199명이 활동 중이다. 대원들은 경찰과 협력해 야간 우범지역을 순찰하며 지역 안전을 지키는 한편, 매년 대학수학능력시험일에는 지각 위기에 놓인 수험생을 오토바이로 시험장까지 안전하게 데려다주는 일까지 이어오고 있다.

이날 구는 ‘순찰 경로 빅데이터 분석 결과’도 대원들과 공유했다. 이는 지난 상반기 서울 AI재단과 협력해 범죄 현황, 유동인구 등 17종의 공간·행정 데이터를 종합 분석한 것으로, 구는 이를 토대로 경찰과 함께 동별 순찰 경로를 정비할 계획이다. 범죄 발생이 잦은 지역을 집중 관리해 순찰 효율을 높이고 주민 안전을 강화하기 위함이다.

김길성 중구청장은 “주민들의 안전과 일상을 묵묵히 지켜주신 대원들께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 변함없는 사명감과 열정으로 중구의 안전을 든든히 지켜주시길 부탁드린다”고 말했다.