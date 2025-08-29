고립위험가구 대상 AI·IoT 기반 비접촉식 생체정보 확인 센서 설치

[헤럴드경제=손인규 기자] 동작구(구청장 박일하)가 사회적 취약계층의 안전망 강화를 위해 첨단 기술을 활용한 ‘24시간 스마트 응급살핌’ 서비스를 시행한다고 밝혔다.

앞서 구는 지난 4월 서울시가 공모한 ‘스마트 기술 활용 고립위험가구 위기 대응 사업’에 선정돼 5000만원의 예산을 확보하며 사업 추진 기반을 마련한 바 있다.

‘24시간 스마트 응급살핌’ 서비스는 홀몸 어르신, 고독사 고위험군 등 사회적 고립 상태에 놓인 40가구를 대상으로 운영된다. 가정 내 AI·IoT 기반의 비접촉식 생체정보 확인 센서를 분산 설치해 ▷심박수 ▷호흡수 ▷체온 ▷낙상 여부 ▷재실 상태 ▷활동량 등을 24시간 모니터링한다.

이상징후가 감지되면 즉시 보호자와 담당자에게 비상 알림이 전송돼 응급상황 시 신속한 대응이 가능하다.

구는 해당 서비스를 통해 고립위험가구의 고독사를 예방하고 스마트한 돌봄 체계를 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

박일하 동작구청장은 “주민의 생명과 안전을 지키는 일이 가장 중요한 책무”라며 “앞으로도 고립위험가구에 대한 선제 대응 체계를 확립해 구민 모두가 안전하고 소외되지 않는 동작구를 만들어 가겠다”고 말했다.