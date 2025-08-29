저축銀 대손 6857억 줄며 흑전…연체율 7%대 상호금융 순익 줄고, 부실 늘고…건전성도 악화 금감원 “연체율 높은 회사·조합 현장점검 계획”

[헤럴드경제=박성준 기자] 상반기 저축은행이 부실채권 정리와 대손비용 감소에 힘입어 2570억원의 순이익을 거두며 흑자 전환했다. 연체율과 고정이하여신비율 등 자산건전성 지표도 개선됐다.

반면 상호금융조합은 부동산 개발 대출 부실 여파로 순이익이 60% 넘게 급감하며 극명한 실적 대비를 보였다.

28일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 상반기 저축은행 및 상호금융조합 영업실적(잠정)’에 따르면 올해 상반기 저축은행 전체 순이익은 2570억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 3958억원 적자에서 흑자로 돌아선 것이다.

금감원은 선제적 충당금 적립에 따른 기저효과와 부실여신 감축 등으로 대손비용이 크게 줄어든 것이 실적 개선의 주된 요인이라고 분석했다. 실제 상반기 대손충당금 전입액은 1조6550억원으로, 지난해 같은 기간(2조3407억원)보다 6857억원(29.3%) 감소했다. 이자이익은 2조7072억원으로 소폭 줄었지만, 비이자이익이 흑자 전환(474억원)하며 수익 구조도 다소 개선된 것으로 나타났다.

자산건전성도 함께 개선됐다. 6월 말 기준 저축은행 연체율은 7.53%로, 전년 말(8.52%) 대비 0.99%포인트 하락했다. 특히 기업대출 연체율이 12.81%에서 10.82%로 뚜렷이 개선되며 전체 지표를 끌어내렸다. 고정이하여신비율 역시 같은 기간 10.68%에서 9.49%로 1.19%포인트 낮아졌고, 국제결제은행(BIS) 자기자본 비율은 15.60%로 지난해 상반보다 0.62%포인트 뛰었다.

반면 상호금융조합의 실적은 크게 악화했다. 올해 상반기 전체 순이익은 4176억원으로, 전년 동기(1조639억원) 대비 6463억원(60.8%) 급감했다. 특히 농협·신협·수협·산림조합 등 대부분의 조합이 신용사업 부문에서 순이익이 줄거나 적자를 이어간 것으로 나타났다.

주요 요인으로는 이자이익 감소와 함께 대손비용 증가가 지목됐다. 상반기 신용사업 부문 순이익은 2조772억원으로, 전년 동기(2조7531억원)보다 6759억원(24.6%) 감소했다. 반면 경제사업 부문 적자 규모는 1조6892억원에서 1조6596억원으로 소폭 축소됐다.

자산건전성 지표 역시 악화 흐름을 보였다. 6월 말 기준 연체율은 5.70%로 전년 말(4.54%)보다 1.16%포인트 상승했으며, 고정이하여신비율도 5.26%에서 6.27%로 1.01%포인트 높아졌다. 대손충당금적립률은 119.3%에서 111.6%로 하락해 손실흡수 여력도 다소 약화했다. 순자본비율은 7.91%로 규제 기준(농협 5%, 그 외 2%)을 웃도는 수준이나, 전년 말(8.13%)보다는 0.22%포인트 떨어졌다.

금감원은 “저축은행은 그간 부실을 적극 정리하고 충당금을 충분히 쌓은 결과 당기 손익과 건전성이 동시에 개선됐다”며 “상호금융조합의 경우 그간 부실정리에 다소 소극적이었던 상황에서 부동산 개발 대출 부실이 대손비용 증가로 이어지면서 순이익이 감소했다”고 설명했다.

그러면서 “하반기에 연체율이 높은 회사·조합을 중심으로 건전성 추이를 자세히 점검하고 현장검사를 통해 신속한 부실 감축을 유도하겠다”고 덧붙였다.