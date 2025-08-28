올해 총 350명 채용으로 청년 일자리 창출

[헤럴드경제=유혜림 기자] IBK기업은행이 하반기 신입행원 180명을 공개 채용한다고 28일 밝혔다.

이번 채용은 ▷금융일반 140명 ▷디지털 12명 ▷IT 13명 ▷고졸인재 15명 등 총 4개 분야에서 진행된다. 지원서 접수는 9월 15일까지이며 서류·필기·실기·면접시험을 거쳐 12월 초 최종 합격자를 발표할 예정이다.

예비 지원자와 만나는 자리도 마련한다. 9월 1일 오후 3시에 기업은행 유튜브 채널을 통해 온라인 채용설명회도 진행한다. 9월 2일부터 2주간 주요 대학을 직접 방문하는 ‘찾아가는 현장 채용설명회’도 개최할 예정이다.

기업은행 관계자는 “앞으로도 청년들에게 양질의 일자리를 지속적으로 제공하고, 사회형평적 채용을 실현하기 위해 장애인 가점제도도 운영할 예정”이라고 밝혔다.

한편, 기업은행은 공개채용 외에도 우수 인재를 적기에 확보하기 위한 정규직 수시채용을 병행하고 있다. 다양한 방식의 채용을 통해 젊은 인재들에게 폭넓은 입행 기회를 제공하고 있다.

또한 은행의 실무 경험과 스타트업과의 협업 프로젝트를 수행할 수 있는 ‘청년인턴’ 채용도 예정되어 있다. 해당 인턴십은 10월 말 채용공고를 통해 안내될 예정이다. 채용 관련 상세 정보 및 설명회 일정은 기업은행 채용 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.