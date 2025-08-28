김성환 환경부 장관, 사업 예정지 현장 방문 김병수 김포시장, 친환경 미래 도시 선도 역할 기대

[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]김포환경재생혁신복합단지가 지역 경제 활성화로 이어지는 모범사례로 구축된다.

김병수 김포시장이 28일 김포 거물대리 사업 예정지를 방문한 김성환 환경부 장관을 만나 김포환경재생혁신복합단지(이하 혁신복합단지) 조성 본격화를 논의했다.

김성환 장관은 이날 혁신복합단지 사업예정지 현장을 직접 점검하면서 “김포 거물대리 일원 오염지역을 친환경 도시로 탈바꿈해 지역 경제 활성화로 이어지는 모범사례가 되도록 하겠다”며 “사업 추진과정에서 지역사회와 소통하고 협력할 것”이라고 밝혔다.

김병수 시장은 “혁신복합단지는 환경 문제 해결과 미래성장동력 확보를 양 축으로 지역의 건강한 발전을 견인하고 나아가 서부권 경제활성화까지 큰 영향을 미칠 중요한 사업”이라며 “관계기관과 협력해 김포시가 대한민국의 친환경 미래 도시를 선도하는 역할을 하겠다”고 말했다.

혁신복합단지는 지난해 4월 예비타당성조사를 성공적으로 통과한 후 현재 사업전략수립용역을 진행 중에 있다.

이 사업은 환경 정화와 복원을 넘어 탄소중립을 지향하는 환경재생의 선도 모델을 구축하고 친환경 미래 산업 클러스터 조성을 통해 지역 경제를 활성화하는 동시에 주민 공동체를 회복시키는 것을 목표로 하고 있다.

김포시는 혁신복합단지 사업을 통해 적한 주거 공간과 함께 4차 산업단지를 기반으로 한 미래형 혁신 클러스터를 조성, 우수 기업을 유치하고 지속 가능한 성장을 이끌어 낼 방침이다.

사업 완료 시 약 16조2000억원의 생산 유발 효과와 11만9000명의 고용 창출 효과가 기대될 것으로 시는 전망하고 있다.

총사업비 5조7520억원이 투입되는 이 사업은 약 149만 평(491만9000㎡) 부지에 2023년부터 2033년까지 진행된다.

2026년 12월 도시개발구역 지정을 시작으로, 2028년 실시계획인가, 2029년 부지 조성 공사 착공을 거쳐 2033년 공사 완료 목표로 계획을 하고 있다.