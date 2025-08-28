[헤럴드경제=구본혁 기자] 우주항공청은 28일 대전 한국항공우주연구원에서 위성항법활용 분야 민간 기업과 협력 기반을 강화하기 위해 기업 관계자들과 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 우주청의 위성항법활용 산업육성 정책방향과 한국형 위성항법시스템(KPS) 사업 현황 및 계획을 공유하고 기업들의 의견을 수렴하기 위해 마련되었으며, 위성항법활용 분야 기업 17개사가 함께 모였다.

위성항법활용 산업을 대표하여 참석한 기업 관계자들은 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발 과정에서 민간 참여 기회 확대와 기술 검증 및 표준화 지원을 포함한 국가 차원의 인프라 마련을 요청했다. 또한 해외시장 진출을 위한 국제 협력과 중소·스타트업 참여 확대 등 실질적인 기업 지원 방안이 필요하다는 의견을 제시했다.

김진희 우주청 인공위성부문장은 “한국형 위성항법시스템(KPS)은 국가 핵심 인프라이자 미래 전략 사업으로 민·관의 협력이 무엇보다 중요하다”며 “민간 기업의 의견을 적극 반영하고 민간 기업의 성장과 위성항법활용 산업 활성화를 지원하기 위해 역량을 집중할 계획”이라고 밝혔다.