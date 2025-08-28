李대통령, 美日 순방 뒤 동북아 정세 급변 “김정은 G20 초청 대비 북중 논의 가능성”

[헤럴드경제=신대원 기자] 김정은 북한 국무위원장이 내달 중국에서 열리는 항일전쟁 승전 80주년 기념행사(전승절) 열병식에 참석하기로 한 것을 두고 이재명 대통령의 미국·일본 방문 이후 변동하는 한반도 정세 주도권을 잡기 위한 포석이라는 해석이 나온다.

임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 28일 “전격적인 중국 방문은 김 위원장의 한반도 정세 주도권을 잡기 위한 승부수로 볼 수 있다”며 “북중, 북러 정상 간 반파쇼연대는 한미일 안보협력 강화에 맞대응 성격을 내포하는데 한미·한미일의 대북 비핵화 압박 공조 무력화 등을 겨냥한 빅카드가 될 수 있다”고 분석했다.

임 교수는 “시진핑 중국 국가주석의 10월 10일 북한 당창건 기념행사 축하 답방 가능성도 높아질 것”이라며 “블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 방북으로 북중러 3국 정상 간 회담도 가능할 것”으로 내다봤다.

양무진 북한대학원대학교 교수는 “최근 한미일 3각 협력에 따른 북러에 이어 북중관계 개선 시동을 건 것”이라고 평가했다.

양 교수는 특히 이 대통령과 도널드 트럼프 대통령이 한미정상회담을 통해 북미 정상 간 대화에 공감대를 형성한 것과 관련해 “시 주석이 참석 예정인 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 김 위원장을 초청할 것에 대비해 북중 간 사전 논의가 예상된다”며 “2018년 ‘평창 프로세스’ 사전 의제 조율을 위한 북중정상회담 추진 사례를 감안할 필요가 있다”고 말했다.

김 위원장이 최고지도자 자리에 오른 이후 처음으로 다자외교무대에 나서기로 결정한 것은 다양한 목적을 염두에 둔 것으로 보인다.

정성장 세종연구소 부소장은 “북한이 노동당 창건 80주년 기념행사와 내년 9차 당대회를 성대하게 치르려면 중국의 원조가 절실한 상황에서 김 위원장의 방중을 결정한 것”이라며 “원산갈마해안관광지구에 대규모 중국 관광객 유치를 위해서도 중국의 협조가 필요하다”고 분석했다.

정 부소장은 “러시아-우크라이나 전쟁 이후에도 북러 간 협력 분위기는 유지되겠지만 북한으로서는 지금까지의 특수가 사라지기 때문에 북중관계 복원이 필요한 시점”이라며 “경주 APEC 정상회의에 시 주석이 참석해 이 대통령과 너무 가까워지는 것을 막기 위해 북중관계 복원에 나섰다고 볼 수도 있다”고 진단했다.

이어 “이 대통령의 방일·방미를 계기로 한미일 협력이 강화되는 것에 대한 대응 성격도 있을 것”이라면서 “김 위원장은 시 주석과 푸틴 대통령과 회담을 통해 북중러 협력 확대 필요성을 강조할 것”으로 전망했다.

한편 김 위원장의 조부인 김일성 주석은 소련과 중국은 물론 제3세계 국가들을 대상으로 활발한 외교를 펼친 반면, 부친 김일성 국방위원장은 여러 정상이 참석하는 다자외교무대에는 모습을 드러내지 않았다.

김 위원장도 그동안 다자외교무대 참석을 기피하는 모습이었다.

김 위원장은 애초 참석이 유력할 것으로 점쳐졌던 지난 5월 러시아의 제2차 세계대전 승리 80주년 기념 대규모 열병식에도 불참한 바 있다.