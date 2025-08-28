8월 니케이225·토픽스 각각 3%·4% 상승 소비세 감세 논의·엔화 안정세가 증시 하단 지지

[헤럴드경제=문이림 기자] 일본 증시가 8월 들어 주요국 대비 두각을 나타내며 상승 랠리를 이어가고 있다. 증권가는 일본 증시가 현 수준을 지키며 추가 상승 모멘텀을 이어갈 것으로 내다봤다.

이달 들어 니케이225와 토픽스는 각각 3%, 4% 상승했다. 업종별로 반도체 일부를 제외한 대부분이 동반 상승세를 보이며 광범위한 랠리를 연출했다.

오한비 신한투자증권 연구원은 28일 보고서에서 일본 증시 강세 배경으로 ▷미국 증시와의 높은 연동성 ▷예상치를 웃돈 2분기 GDP 등 경기 지표 개선 ▷최근 유가 하락에 따른 교역 조건 개선 ▷주주환원 정책 재조명에 따른 외국인 자금 유입 등을 꼽았다. 특히 인공지능(AI) 주도 미국 증시 랠리가 소프트뱅크, 후지쿠라 등 일본 내 관련주에도 직접적인 모멘텀으로 작용했다.

향후 모멘텀 지속 가능성에 대해서는 차익실현 부담에도 불구하고 현 주가 수준을 유지할 가능성이 크다는 전망이 나온다. 오 연구원은 “기업 개혁에 따른 외국인 자금 유입은 아직 초기 단계”라며 “그동안 벌어진 밸류에이션 괴리를 메우는 과정에 있다”고 짚었다. 투기적 수요가 본격 유입되지 않았다는 점에서 추가 상승 여력은 남아있다는 평가도 덧붙였다.

소비세 감세 논의와 소비자신뢰지수 반등 조짐은 내수 업종을 중심으로 주가 모멘텀이 이어질 수 있는 긍정적 요인으로 평가된다. 일본은행(BoJ)의 금리 인상 전망에도 불구하고 엔화 강세가 완만하게 진행되고 있는 점, 미·일 합의에 따른 80조엔 규모 대미 자본 유출이 엔화 절상 압력을 제한하는 점은 일본 증시의 하단을 지지하는 요인이다.

오 연구원은 “일본의 경기 회복과 재정 확대에 대한 기대는 업종 선택 측면에서도 뚜렷한 방향성을 제시한다”고 설명했다. 방어주보다는 경기 민감주, 수출주보다는 내수주 비중 확대가 유효하다는 조언이다.

수익 모멘텀 측면에서는 내수 모멘텀과 경기 민감도를 동시에 갖춘 업종이 두각을 나타내고 있다. 대표적으로 금리 상승에 따른 수익성 개선이 기대되는 은행, 미국 AI 랠리와 연동되는 정보기술(IT) 서비스가 있다. 소비심리 회복과 직결된 부동산, 이익 모멘텀이 가장 뚜렷한 미디어·엔터 등도유망 업종으로 꼽힌다.