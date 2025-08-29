9월 기업경기지수 93.2…3년6개월째 100 하회 트럼프 100% 관세 언급…반도체 경기전망 악화

[헤럴드경제=김현일 기자] 국내 기업들의 경기심리를 보여주는 기업경기실사지수(BSI)가 42개월 연속 기준선 100을 넘지 못했다. BSI가 100보다 높으면 전월 대비 긍정적 경기 전망을, 100보다 낮으면 전월 대비 부정적 경기 전망을 의미한다.

한국경제인협회(이하 한경협)는 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 BSI를 조사한 결과 9월 BSI 전망치는 93.2를 기록했다고 29일 밝혔다. BSI는 2022년 4월(99.1)부터 3년 6개월 연속 기준선 100을 하회하고 있다.

8월 BSI 실적치도 92.0로 조사됐다. 2022년 2월(91.5)부터 3년 7개월 연속 부진한 것으로 나타나 기업들의 실적 악화가 장기화되는 모습이다.

업종별로 보면 제조업(92.6)과 비제조업(93.8)의 2개월 연속 동반 부진이 이어졌다. 제조업 BSI(92.6)는 2024년 4월부터 1년 6개월 연속, 비제조업 BSI(93.8)는 지난달에 이어 계속 부진했다.

제조업 세부 업종(총 10개) 중 호조 전망을 보인 의약품(125.0)·식음료 및 담배(106.3)·자동차 및 기타 운송장비(103.0)를 제외하면 비금속 소재 및 제품(66.7) 등 나머지 7개 업종에서 부진이 예상된다.

한경협은 제조업 심리 부진이 길어지는 이유로 대외 통상 리스크와 건설경기 침체 장기화에 따른 시멘트 등 원자재 수요 위축을 꼽았다.

특히 반도체가 포함된 전자 및 통신장비는 전월 대비 16.4포인트 하락하면서 기준치인 100선(111.1→94.7)마저 무너졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 반도체 100% 관세 부과 언급으로 불확실성 우려가 커졌다는 분석이다.

미국 품목별 관세가 적용되는 금속 및 금속가공 제품 역시 3개월 연속 80대에 머무르며 부진한 심리가 지속되고 있다. 미국은 8월부터 철강, 알루미늄, 구리 및 파생상품에 50% 관세를 적용하고 있다.

건설 원자재 제조와 관련해 시멘트 제조업이 포함된 비금속 소재 및 제품(66.7)이 5개월 연속 80 이하의 부진한 전망을 이어가고 있다.

비제조업 세부 업종(총 7개) 중에는 ▷여가·숙박 및 외식(107.7) ▷전문, 과학·기술 및 사업지원서비스(106.7)가 호조 전망을 보였다. 기준선 100에 걸친 ▷도소매(100.0) ▷정보통신(100.0)을 제외한 나머지 3개 업종은 부진이 전망된다.

한경협은 2022년 10월 이후 3년 연속 부진한 건설(83.7), 계절적 수요 감소가 예상되는 전기·가스·수도(73.7)를 중심으로 기업 심리가 악화됐다고 밝혔다.

조사 부문별로 보면 내수(91.7)·수출(92.6)·투자(90.6)는 2024년 7월 이후 1년 3개월 연속 동반 부진이 이어졌다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 “우리 경제는 반도체 등 주요 수출품의 통상 불확실성 확대와 건설경기 침체 등 내수 부진의 이중고를 겪고 있다”며 “정부와 경제계가 원팀이 돼 급변하는 국제정세에 선제적으로 대처하고, 건설과 인프라 투자를 늘려 내수 경기를 부양할 필요가 있다”고 주장했다.