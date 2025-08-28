나주배 활용 레시피 기술이전…농가소득, 지역 브랜드 가치 향상

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전라남도 나주시가 지역 농산물의 새로운 부가가치 창출을 위해 베이커리 상품화 기술이전 협약을 체결하고 나주배 활용 레시피를 민간 업체에 이전해 농가소득 증대와 지역 브랜드 경쟁력 강화에 나섰다.

나주시는 지난 27일 농업기술센터 회의실에서 지역 농산물을 활용한 베이커리 상품화 기술이전 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 지역 농특산물을 활용한 차별화된 베이커리 상품 개발을 통해 농가소득을 높이고 지역 브랜드 가치를 강화하기 위한 것이다.

공모와 평가를 거쳐 농업회사법인 ㈜연지도(카페 이화림), 나주 월하당 등 2개 업체가 협약 대상자로 선정됐다.

협약에 따라 나주시는 나주배를 원료로 한 ‘배로~만쥬’ 등 2종 표준 레시피를 이전하고 기술이전 교육 및 사후 기술지도, ‘나주배로’ 상표 사용 지원, 관내 농산물 활용 확대 협력 등을 추진한다.

협약 기간은 2년이며 상호 협의에 따라 연장할 수 있다.

나주시는 협약 체결 이후 기술이전 교육을 했으며 참여업체의 생산, 판매 활동에 대한 행정 지원과 품질 관리, 판로 확대를 위한 사후 관리에도 힘쓸 계획이다.

윤병태 나주시장은 “지역 농산물을 활용한 베이커리 상품화는 농업과 식품산업을 연계한 새로운 부가가치 창출 모델”이라며 “이번 협약을 통해 나주배를 비롯한 지역 농산물이 전국 소비자들에게 더욱 친숙하게 다가갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.