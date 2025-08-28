메뉴 구조 단순화·검색기능 강화 모바일·PC 등 최적화 화면 제공

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군이 지역의 변화하는 경관을 한곳에 담은 ‘울주경관실록’ 홈페이지를 새 단장했다. 하나의 페이지에서 모든 내용을 찾아볼 수 있는 ‘원페이지 스크롤’과 애니메이션 효과를 활용해 정보 정보 접근성을 강화했다.

‘울주경관실록’은 지상 촬영과 드론 촬영으로 울주 지역 도시경관을 체계적으로 기록·보존하는 것으로, 지난 2015~2017년 1차 사업에 이어 2023년부터 올해까지 제2차 사업을 진행하고 있다.

이번 홈페이지 개편에서 지난 2년 동안 촬영한 제2차 경관실록 사진 1000여 장을 새로 게시하고 사용자 환경(UI·UX)과 메뉴 구성을 대폭 개선했다.

또 사진 및 지도 검색에 오랜 시간이 소요되는 불편을 해소하기 위해 메뉴 구조를 단순화하고 검색·필터링 기능을 강화했다. 반응형 웹 기술을 적용해 모바일·태블릿·데스크톱 등 어떤 기기에서도 최적화된 화면을 제공한다.

메뉴는 ▷사업소개 ▷울주의 경관 ▷울주의 기록 ▷지도검색 등 4가지로 단장됐다. ‘울주의 경관’에서는 1차와 2차 사진을 비교해 5년 동안의 변화상을 살펴볼 수 있도록 했으며, ‘울주의 기록’에서는 1900년대 울주군의 옛 사진과 지역 상징물, 축제 사진을 게시했다.

울주군은 신설한 ‘이용자 평가란’에 올라오는 이용자 의견으로 홈페이지 서비스 품질을 지속적으로 개선해나갈 방침이다.