北 “시진핑 동지 초청 따라 곧 中 방문” 中, 김정은·푸틴 포함한 26명 명단 발표

[헤럴드경제=신대원 기자] 김정은 북한 국무위원장이 내달 중국에서 열리는 항일전쟁 승전 80주년 기념행사(전승절) 열병식에 참석한다.

조선중앙통신은 28일 “김정은 동지께서 중국공산당 중앙위원회 총서기, 중화인민공화국 주석 습근평(시진핑) 동지의 초청에 따라 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파쇼 전쟁 승리 80돌 기념행사에 참석하기 위해 곧 중화인민공화국을 방문하시게 된다”고 보도했다.

중국 외교부도 이날 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 80주년 기념활동’ 준비 상황을 설명하면서 시진핑 주석의 초청으로 26명의 외국 국가원수와 정부 수반이 참석한다며 김 위원장이 포함된 참석자 명단을 발표했다.

명단에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 비롯해 베트남과 라오스, 인도네시아, 말레이시아, 몽골, 파키스탄, 네팔, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄, 벨라루스, 이란 등 정상이 포함됐다.

한국에선 우원식 국회의장이 참석할 예정이다.

한편 김 위원장이 중국 전승절 열병식에 참석한다면 최고지도자 자리에 오른 이후 첫 다자외교무대 데뷔가 된다.