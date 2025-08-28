이중근 회장 누적 108억 기부 ‘유엔데이 공휴일 재지정’ 제안

6·25전쟁 참전한 유엔군의 희생정신을 기리기 위해 ‘유엔데이 공휴일 재지정’을 제안한 이중근 부영그룹 회장이 우정교육문화재단을 통해 장학금 기부 릴레이를 실천하고 있다. 부영그룹 우정교육문화재단은 27일 서울시 중구 대한상공회의소에서 열린 ‘2025년 2학기 외국인 장학금 수여식’에서 32개국 외국인 유학생 100명에게 장학금 약 4억원을 전달했다. 우정교육문화재단은 이 회장이 2008년 사재를 출연해 설립했으며, 2010년부터 국내 대학에 재학 중인 외국인 유학생들을 대상으로 장학금을 지급 중이다. 이날 기부로 현재까지 44개국 2745명의 유학생들이 누적 108억원이 넘는 장학금을 받았다.

이 회장은 “오늘의 장학금이 유학생들의 고국과 대한민국을, 그리고 현재와 미래를 잇는 밑거름이 되길 바란다”며 유엔군의 헌신에 대한 감사를 담아 유엔데이를 국가 공휴일로 재지정할 것을 제안했다. 그러면서 “유엔데이를 공휴일로 재지정한다면 미래 세대와 전쟁에 참여한 유엔 참전 60개국의 외교적 관계 개선의 계기가 될 것”이라고 덧붙였다. 서정은 기자