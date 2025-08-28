[헤럴드경제=나은정 기자] 김진웅 KBS 아나운서가 한 예능 프로그램에서 회사 선배인 도경완 전 아나운서를 ‘누군가의 서브’라고 지칭했다가 논란이 거세지자, 실언을 그대로 방송에 내보낸 제작진이 고개를 숙였다.

KBS 2TV 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 사당귀) 제작진은 지난 27일 오후 “지난주 방송된 프로그램 내용으로 인해 많은 분께 심려와 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 “앞으로는 제작 과정 전반에 걸쳐 더욱 세심한 주의를 기울여 이와 같은 일이 재발하지 않도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 “다시 한번 많은 분들께 실망을 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다”며 “번 일을 교훈 삼아 더욱 책임 있고 성숙한 방송으로 보답해 드리겠다”고 약속했다.

제작진은 지난 24일 방송분에서 김 아나운서가 결혼정보업체 상담 중 “난 도경완 선배처럼 못 산다. 선배에게 결례일 수도 있지만, 누군가의 서브로는 못 산다”고 발언한 이후 그의 하차와 프로그램 폐지 요구 청원이 잇따르자, ‘다시보기’ 서비스를 중단한 데 이어 사흘 만에 공식 사과에 나선 것이다.

김 아나운서의 실언 이후 도경완의 부인인 가수 장윤정이 직접 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “가족 사이에 ‘서브’는 없다”며 불쾌감을 드러냈고, 도 아나운서 역시 “저희 부부의 모습이 누군가에게는 한쪽으로 기울어져 보일지 모른다. 그러나 저희 부부는 서로 존중하고 배려하며 단단하게 의지하고 살아가고 있다”고 속상한 마음을 내비쳤다.

다만 김 아나운서는 논란 이후 SNS에 “경솔한 발언으로 도경완·장윤정 선배님께 심려를 끼쳐드려 사과드린다”며 “아직까지 경험도 부족하고, 스스로에겐 귀하게 찾아온 기회인 듯해 의욕만 앞서다 보니 신중하지 못했다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 늘 경각심을 갖겠다”는 내용 사과문을 올렸고, 도경완·장윤정 부부에게도 직접 연락해 사과한 것으로 전해졌다.

장윤정은 “사과하는 데에는 용기가 필요했을 테고, 사과를 해오면 그 마음을 생각해서라도 받아야 한다고 생각한다”면서 김 아나운서의 행복을 빌었고, 도경완 역시 “이번 일로 저희 가족과 가족을 사랑해주시는 분들께 상처를 입힌 것 같아 속상했지만 이로 인해 또 다른 이가 상처받는 일은 없었으면 한다”고 바랐다.