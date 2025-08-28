중기부 ‘부산 혁신 스케일업 벤처펀드’ 자펀드 출자통해 총 2000억 규모 확대

[헤럴드경제=유재훈 기자]부산 지역의 벤처투자 활성화를 위해 1011억원 규모의 ‘부산 혁신 스케일업 벤처펀드’가 결성됐다.

중소벤처기업부는 28일 부산 시티호텔에서 부산 벤처펀드 결성식을 갖고, 출자자 모집 완료와 함께 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다. 지역 벤처투자 활성화를 위해 추진되는 2025년 지역모펀드는 강원, 경북, 부산, 충남에 총 4000억원 규모로 조성된다.

부산 벤처펀드는 모태펀드가 600억원을 마중물로 공급하고 부산시, 부산은행, 기업은행이 출자자로 참여해 총 1011억원 규모의 대형 모펀드로 결성됐다. 이달 운영위원회를 통해 출자분야를 확정하고 10월부터 자펀드 출자사업을 시작해 부산에 중점 투자하는 2000억원 규모의 벤처펀드를 조성할 계획이다.

노용석 차관은 이날 결성식에 참석해 “부산은 우리나라 제2의 도시이자 글로벌 해양·물류·문화허브로서, 정부와 부산시의 적극적인 노력으로 이제는 아시아의 주요 창업 도시로 도약하고 있다”며 “중기부는 이번 부산 혁신 스케일업 벤처펀드를 통해 수도권이 아닌 지역에서도 벤처·스타트업에게 두터운 투자기회가 주어지도록 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.

한편, 중기부는 이날 부산 워케이션 거점센터에서 ‘동남권 웰컴 투 팁스’ 행사를 개최했다. 이번 행사는 동남권의 유망 기술창업기업과 팁스 운영사가 직접 만나 교류하는 자리로, 수도권에 집중된 투자 기회를 지역으로 확산시키기 위해 마련했다.

팁스는 민간의 운영사가 창업기업을 선별하고 투자하면, 정부가 연구개발(R&D)과 창업사업화 자금 등을 연계 지원하는 민관 협력형 창업지원 체계다. 지금까지 3700여개의 창업기업이 참여해 17조원 이상의 후속투자를 유치하는 등 성과를 거두며 대표적인 창업지원 프로그램으로 자리잡았다.

노 차관은 “이 자리는 창업기업들이 성장의 여정을 향해 내딛는 힘찬 첫걸음이 될 것”이라면서 “동남권을 시작으로 권역별로 웰컴 투 팁스를 순차 개최해 지역의 창업 열기를 확산시키겠다”라고 밝혔다.