이마트 19개점 물류 거점 활용…최소 주문금액 2만원

[헤럴드경제=전새날 기자] SSG닷컴이 앱에서 이마트 상품을 주문하면 도착지까지 1시간 내로 배송하는 ‘바로퀵’ 서비스를 9월 1일부터 시작한다.

수도권과 충청·대구·부산 등 지방에 자리 잡은 이마트 19개 점포에서 즉시 배송하는 방식이다. 향후 전국 단위로 확대할 계획이다.

바로퀵 서비스는 이마트 점포 중심으로 반경 3㎞ 이내에서 배달대행사의 이륜차로 이뤄진다. 최소 주문 금액은 2만원, 배송비는 3000원이다. 주문 상품은 이마트 매장에서 별도 봉투에 포장된다. 냉장·냉동 상품은 전용 보랭제와 별도 파우치에 담아 배송된다. 배송 현황은 쓱닷컴 앱과 푸시 알림을 통해 확인할 수 있다.

SSG닷컴 앱 메인 화면에 생성된 바로퀵 전문관에서 오전 10시부터 오후 10시까지 주문할 수 있다.

상품 수는 6000여종이다. 상품 구색은 계속 늘린다. 이마트가 검증한 신선·가공식품과 이마트 자체 브랜드 피코크·5K PRICE(오케이 프라이스)의 식료품과 생필품도 준비했다. 이마트 매장에서 조리된 김밥·초밥·꼬치·닭강정 등 즉석조리식품도 있다. 이외에도 주방·욕실, 문구·사무, 뷰티·패션, 소형가전 등 다양한 생활용품과 반려동물용품도 주문할 수 있다.

SSG닷컴은 소비자에게 다양한 배송 선택지를 제공해 플랫폼 성장을 도모한다는 방침이다. 당일배송 ‘쓱배송(새벽·주간·트레이더스)’과 익일도착보장 ‘스타배송’에 이어 즉시 배송 ‘바로퀵’을 도입해 배송 경쟁력을 확보하려는 전략이다.

최근 빠른 배송에 대한 수요가 커지면서 퀵커머스는 유통업계의 새로운 경쟁력으로 부상하고 있다. 글로벌 시장조사업체 스태티스타에 따르면 올해 4조4000억원 규모로 예상되는 국내 퀵커머스 시장은 2030년 5조9000억원까지 성장할 것으로 전망된다.

한건수 SSG닷컴 SCM담당은 “전국 곳곳에서 접할 수 있는 이마트 매장을 통해 소비자 선호도가 높은 상품을 신속하게 받아볼 수 있다”며 “지역별 수요를 반영해 빠른 배송 서비스를 확대할 것”이라고 말했다.