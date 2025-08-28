[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구지역(대구점·상인점)롯데백화점이 오는 29일부터 9월 14일 까지 17일 간‘추석 선물 예약 판매’에 나선다고 28일 밝혔다.

이번 사전 예약 판매는 총 170여개 품목을 정상가 대비 최대 50% 할인판매 한다.

상품군별로 축산, 과일, 수산 등 신선식품 60여 종과 건강식품 40여 종, 주류 15여 종, 가공상품 60여 종 등을 준비했으며 한우, 수산, 청과 등 각 상품군별로 수요가 꾸준한 베스트 품목은 물량을 10~20% 가량 확대했다.

명절 선물 사전 예약 판매는 합리적인 가격으로 원하는 선물 세트를 미리 구입할 수 있어 꾸준히 수요가 증가하고 있는 추세다.

특히 최근 고물가 트렌드가 이어지면서 지난 설 대구지역 롯데백화점 사전 예약 판매 매출은 전년 동기간 대비 약 110% 신장했다.

올해 추석은 평소보다 긴 연휴가 여행 수요를 자극하면서,여행 등 개인 일정을 고려해 미리 선물을 준비하려는 고객이 증가할 것으로 예상되고 있다.

이에 롯데백화점은 프리미엄 한우 세트부터 다양한 구성의 청과,차별화된 와인, 디저트 선물세트까지 최상의 큐레이션으로 엄선된 상품군별 베스트 품목들로 사전 예약 판매를 진행한다.

먼저 명절 최고급 선물로 여겨지는 축산 선물은 올해 설부터 1,2인 가구의 증가와 명절 여행 인구 확대 등 변화하는 라이프스타일을 감안해 인기 품목의 기본 중량을 2kg에서 1.6kg으로 낮춘 다양한 한우 세트를 선보이고 있다.

이번 추석에는 스테이크 등 인기 부위로 구성된 선물세트를 강화하고 경기 불황 및 소비 위축을 고려해 20~30만원대 품목을 다양하게 구성했다.

대표 품목으로는 한우와 함께 트러플 오일, 트러플 소금, 트러플머스터드 등을 함께 구성한 ‘한우&트러플오마카세 GIFT(0.9kg, 22만 4000원)’, 1+등급의 구이용 인기 부위를 담은 ‘로얄 한우 로스 GIFT(1.6kg, 36만8000원)’, 1+등급의 4가지 고급 부위로 구성된 ‘특선한우 스테이크 GIFT(38만4000원)’ 등이다.

수산 선물세트는 사전 예약 판매에서 좋은 반응을 얻고 있는 10~20만원대의 실속 선물 중심으로 구성했다. 전통적인 명절 선물로 꼽히는 ‘영광 법성포 굴비 GIFT 월(月)(20만원)’, ‘완도 활전복 행복 GIFT(12만원)’등을 특별한 가격에 만나볼 수 있다.

청과 선물 세트는 베스트 셀러 품목에 집중하는 한편 합리적 가격과 더불어 신품종 등 구성을 다양화했다.

대표 상품으로는 추석 과일 GIFT 베스트셀러 중 하나인 ‘레피세리 사과·배 GIFT(12만 4000원)’, 샤인머스켓이 포함된 ‘레피세리 사과·배·샤인 GIFT(14만원)’ 등이다.

또 다홍사과와 로얄바인이 함께 포함된 ‘오늘 샤인·사과·배 GIFT(14만 4000원)’도 최초로 선보인다.

더불어 롯데백화점몰에서도 다가오는 추석을 맞아 백화점 추석 선물세트 사전 행사를 진행한다.

행사기간 동안 한우, 베이커리, 그로서리 등 명절 인기 선물 품목 2만여 종을 최대 75% 할인 판매하며 프로모션으로 7% 할인 쿠폰과 최대 1만원 할인 가능한 5% 추가 쿠폰도 제공한다.

이와함께 온라인 최초로 성심당 선물 제품 9종을 일일 한정수량으로 단독으로 선보인다.

엄선웅 롯데백화점 대구점장은“이번 추석에는 고객분들의 다양한 취향을 만족시키고자 엄선된 상품들로 선물세트를 구성하는데 집중했다”며“롯데백화점만의 차별화된 품질과 가치를 모두 담아낸 특별한 상품들로 소중한 분들께 감사의 마음을 전하시길 바란다”고 말했다.