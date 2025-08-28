[헤럴드경제=문영규 기자] 국민의힘 권성동 의원이 통일교로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의를 받는 가운데 민중기 특별검사팀의 조사를 받고 13시간 만에 귀가했다.

28일 법조계에 따르면 권 의원은 전날인 27일 오후 11시 30분께 오후 11시 30분께 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 있는 특검 사무실을 빠져나갔다. 이날 오전 9시 47분께 출석한지 약 13시간 만이다.

‘어떤 점을 소명했냐’고 취재진이 묻자 권 의원은 “조사 잘 받았다”고 짧게 답했다.

‘통일교에 전당대회 도와달라고 했나’ ‘윤영호 전 통일교 세계본부장 등과 말 맞추기를 시도했나’는 질문에는 “그런 사실 없다”고 일축했다.

그는 오전 특검팀에 출석하면서도 “특검 측이 제기한 각종 의혹에 대해 저는 결백하다”며 “그렇기 때문에 당당하다”고 말하기도 했다.

특검팀은 이날 조사에서 50여쪽 분량의 질문지를 모두 소화한 것으로 알려졌다.

권 의원은 특검팀의 추궁에 진술을 거부하지 않고 적극적으로 소명한 것으로 전해졌다. 통일교 관계자들과 만난 적은 있지만 금품을 받은 사실은 없다는 것이다.

한편 권 의원은 2021∼2024년 통일교 전 세계본부장 윤모 씨(구속기소)로부터 통일교 행사 지원 등을 요청받으며 불법 정치자금 1억원을 수수한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다.

2022년 2∼3월 한학자 통일교 총재로부터 현금이 든 쇼핑백을 받아 갔다는 의혹도 수사 대상이다.

특검팀은 윤씨와 ‘건진법사’ 전성배씨가 2023년 3월 치러진 국민의힘 당대표 선거에서 권 의원을 밀기 위해 통일교 교인들을 대거 입당시켰다는 의혹도 들여다보고 있다.

이와 함께 한학자 통일교 총재의 해외 원정도박 수사 정보를 통일교 측에 흘려 수사에 대비하도록 했다는 의혹도 받는다.

특검팀은 이날 조사 내용을 살펴본 뒤 추가 소환 여부를 결정할 예정인 것으로 알려졌다.