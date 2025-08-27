[헤럴드경제=조범자 기자] 프리미엄 골프 브랜드 PXG 공식수입원 ㈜카네가 ‘PXG GSS 머스탱’ 퍼터를 오는 28일 전세계 최초로 한국에서 100개 한정으로 선보인다고 밝혔다.

PXG GSS 머스탱 퍼터는 PXG 배틀레디2 라인업의 대표 모델인 ‘머스탱’ 디자인을 기반으로 제작됐다.

100% 독일산 스테인리스 스틸(GSS) 소재를 사용해 밀링 기술로 제작된 제품으로, PXG 투어 시리즈 퍼터와 동일한 패턴을 구현했다.

기본 헤드 중량은 약 375g이며, PXG 고유의 무게추 조정 시스템을 통해 헤드 무게를 정밀하게 조정할 수 있다. 또한 퍼터 전용 한정판 그립과 플럼버 넥 호젤을 채택했으며, 1번부터 100번까지 제품별로 고유 번호가 퍼터 헤드와 개런티 플레이트 카드에 각인돼 소장 가치를 자랑한다.

‘007 가방’을 연상케 하는 올블랙 프리미엄 케이스와 볼마커, 볼타월, 헤드커버도 이번 한정판 패키지로만 만날 수 있다.

PXG GSS 머스탱 퍼터는 9월 2일 전국 공식 대리점 출시에 앞서, 오는 28일 오전 10시부터 PXG 온라인 공식 스토어에서 총 10개(11,22,33,44,55,66,77,88,99,100번) 모델이 프리 오더로 한정 공개된다.

온라인 공식 스토어에서 제품 구매 시 VIP 딜리버리 서비스 혜택을 제공한다. 자세한 사항은 PXG 공식 온라인 스토어에서 확인할 수 있다.