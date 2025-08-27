27일 대학생자전거홍보단 출정식 3박4일 부·울·경 지역 등 라이딩

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 ‘2028 울산국제정원박람회’에 대한 전국적인 관심과 참여 열기 확산을 위해 27일 울산시청 본관 1층 로비에서 김두겸 울산시장 등 50여 명이 참석한 가운데 ‘대학생 자전거 홍보단 출정식’을 가지고 박람회 홍보에 본격적으로 나섰다.

울산 지역 대학생 30명으로 구성된 대학생 자전거 홍보단은 27일부터 30일까지 3박4일 동안 울산국제정원박람회를 알리는 홍보 활동을 한다.

홍보단은 울산국제정원박람회를 알리는 깃발을 자전거에 꽂고 태화강국가정원에서 출발해 해오름동맹 도시인 경주와 포항을 비롯한 부산과 창원 등 부·울·경 지역 시청과 도청, 관광지, 공원 등 시민 밀집 지역을 순회한다.

젊은 대학생들이 친환경 교통수단인 자전거를 활용해 탄소중립의 가치를 실천하면서 정원의 가치를 알린다.

홍보 3일 차인 29일에는 부산 송정 죽도문화광장에서 울산대 소속 댄스팀 엑스타일(Xtyle)의 공연 퍼포먼스를 준비해 청년 세대의 목소리로 참여 분위기를 고조시킬 예정이다.

김두겸 울산시장은 이날 출정식에서 “대학생 자전거 홍보단은 단순한 홍보활동을 넘어 청년들이 직접 참여해 정원도시 울산의 미래를 함께 그려나가는 의미 있는 여정이 될 것”이라고 격려했다.

한편, 2028년 울산국제정원박람회는 국제원예생산자협회(AIPH)의 공인을 받은 국제행사로, 오는 2028년 4월부터 10월까지 6개월간 태화강국가정원과 생태정원으로 탈바꿈시키는 삼산여천매립장 일원에서 개최된다.