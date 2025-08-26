서울 32도·대구 33도 등 무더위…미세먼지 ‘좋음~보통’ 강원·경북 곳곳 비·소나기

[헤럴드경제=노아름 기자] 수요일인 27일은 전국에 가끔 구름이 많겠다.

강원 영동은 늦은 새벽부터 오후 사이, 경북 북동 산지와 경북 북부 동해안은 오후부터 저녁 사이 곳에 따라 비가 내리겠다.

오후부터 저녁 사이에는 충북 북부와 경남 중부 내륙, 제주도에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

소나기에 의한 예상 강수량은 강원영동, 세종, 충남이 5㎜ 안팎이다. 경북 북동 산지와 경북 북부 동해안은 5∼10㎜, 강원북부산지는 5∼20㎜로 예상된다.

아침 최저기온은 20∼25도, 낮 최고기온은 28∼35도로 예보됐다.

지역별 낮 최고 기온은 서울 32도, 인천 30도, 강릉 30도, 대전 32도, 광주 32도, 대구 33도, 부산 31도 등으로 예상됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼2.5ｍ, 서해 0.5∼1.5ｍ, 남해 0.5∼2.0ｍ로 예측된다.