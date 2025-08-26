한국, 중국, 일본, 대만, 홍콩 등 아시아 5개국 10개 팀 60명 참여 모든 경기 ‘컬링 한스푼’ 유튜브 채널 통해 실시간 중계

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군은 ‘국제 엘리트 여자컬링 투어대회가’가 오는 28일부터 31일까지 의성 컬링센터에서 개최된다고 26일 밝혔다.

이번 대회는 대한 컬링연맹과 컬링한스푼(뉴웨이브 미디어)이 공동으로 주최·주관하고 아시아 5개국(한국, 중국, 일본, 대만, 홍콩)이 참여한다.

대회에는 의성군청 여자컬링팀을 포함한 10개팀, 60명의 선수단이 출전한다.

국제 엘리트 여자컬링 투어대회는 아시아 컬링의 경쟁력 향상과 한국 컬링의 위상 강화를 목표로 진행되며, 조별 라운드와 토너먼트 경기가 펼쳐진다.

모든 경기는 ‘컬링 한스푼’ 유튜브 채널을 통해 실시간 중계된다.

김주수 군수는 “컬링의 메카 의성에서 뜻깊은 국제대회를 개최하게 돼 매우 기쁘게 생각한다”며, “이번 대회에 참가한 의성군청 여자컬링팀을 포함한 모든 선수들이 갈고닦은 실력을 마음껏 발휘해 좋은 성과를 거두길 바란다”고 말했다.