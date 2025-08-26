구미·창원·완주산단 3곳 선정 산단공, 10곳으로 확대 계획

산업단지가 단순한 생산 중심지를 넘어 일과 삶, 문화가 공존하는 ‘정주형 산업공간’으로 변모하고 있다. 이런 변화를 이끄는 것은 한국산업단지공단이 주도하는 ‘문화선도산단’ 조성사업이다.

26일 한국산업단지공단에 따르면 문화선도산단 사업은 산업통상자원부·문화체육관광부·국토교통부의 공동 추진으로 올해 본격화됐다. 구미국가산단, 창원국가산단, 완주일반산단 등 3개 단지가 1차 대상지로 선정돼 각각 산업유산 재생, 산업관광 특화, 수소미래차 중심의 문화융합지대로 개발되고 있다.

단지별 산업 특성과 역사성을 반영한 브랜드 개발을 비롯해 ▷광장형 랜드마크 조성 ▷산업관광 코스 개발 ▷청년공예 오픈스튜디오 ▷문화센터·창작공간 구축 ▷노후공장 리모델링 등이 패키지로 지원된다. 이후 청년 리빙랩, 주민참여형 문화기획, 기반시설 정비 등이 본격 추진 중이다. 정부는 2027년까지 10개 단지로 확대해 전국적으로 확산할 방침이다.

문화선도산단의 기반에는 산단공이 2015~2024년 수행한 구조고도화사업이 있다. 총 1조3000억원이 투입된 이 사업은 228개 세부 프로젝트를 통해 노후 공장 리모델링, 복지·문화시설 확충, 스마트 기반시설 정비 등 물리적 환경 개선과 청년 정주 여건 개선을 동시에 달성했다.

향후 산단공은 구조고도화사업과 문화선도산단을 연계해 ▷스마트 기반 인프라 확대 ▷복합개발 표준모델 정착 ▷지자체 협력체계 강화를 통해 산업단지의 지속가능한 재생 전략을 본격화할 예정이다.

현재 선정된 구미산단은 방림방적 산업유산을 기반으로 ‘산업유산과 문화가 공존하는 청년이 살고 싶은 집’ (GIP1969 Industry Playground)으로 전환하고 있다. 이를 위해 전시·공연·체험이 가능한 복합문화공간 조성과 공원·광장 등 근린시설 정비를 추진 중이다.

창원산단은 기계·방산 산업 자산을 주제로 산업관광 전시관, 체험관, 문화예술 거리 등을 통해 브랜드 이미지를 강화하고 있다. 보행환경 개선과 야간 경관조명, 근로자 미디어 교육 프로그램도 병행되며, 청년 예술제 등 문화이벤트가 연중 운영될 예정이다.

미래형 수소산업 중심지인 완주산단은 복지관을 리모델링한 디지털 창작공간과 폐교 리노베이션을 통한 문화센터 조성 등을 추진하고 있다. 야외공연장, 음악축제, 팹랩 기반 창작 프로그램 등 창업·생활·문화가 융합된 실험을 전개하고 있다.

지난 8일에는 완주군청, 한국디자인진흥원과 함께 ‘2025년 완주 문화선도산단 청년디자인 리빙랩 발대식’을 개최했다. 리빙랩은 올해를 시작으로 2029년까지 향후 4년간 활동할 예정이다. 배문숙 기자