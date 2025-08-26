9월까지 자치구·경찰·대학과 합동 점검 실시 은닉처 현장 점검과 온라인 불법광고 선제 차단

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 개강을 맞아 대학가를 중심으로 확산하는 마약류 불법 유통을 차단하기 위한 전면전에 나선다. 시는 26일부터 9월 30일까지를 마약 집중 점검 기간으로 정하고, 자치구·경찰·대학과 협력해 마약 유통 점검을 실시하기로 했다.

점검에선 최근 확산되고 있는 ‘던지기’ 수법을 집중 차단하는 데 중점을 둔다. ‘던지기’란 판매자가 마약을 특정 장소에 미리 은닉해두면 구매자가 이를 찾아가는 방식으로 청년층 생활권에서 빠르게 확산되고 있는 주요 수법이다.

검찰청 「마약류 범죄백서」에 따르면 ‘던지기’는 2023년부터 언급됐으며, 2024년 대학생 연합동아리 마약류 유통 사건을 통해 본격적으로 드러났다. 수도권 대학을 중심으로 300명 규모의 연합동아리를 조직해 마약을 유통·투약했던 피의자들이 은닉 장소(좌표)를 전달받아 ‘던지기’ 방식으로 마약을 매수했던 사실이 확인됐다.

주요 은닉처는 주민과 학생들의 생활 반경 내 시설물로 특히 에어컨 실외기, 계량기함, 화단, 전신주, 전기차단기 등이 대표적이다.

첫 집중 점검은 26일 오전 10시 동대문구 한국외국어대학교 일대에서 진행됐다. ▷서울시 ▷한국외대 ▷동대문경찰서 ▷동대문보건소 등으로 구성된 15명의 합동점검반이 투입돼 에어컨 실외기, 계량기함 등 ‘던지기’가 의심되는 시설들을 집중적으로 살폈다. 시는 이후에도 마포구 홍익대학교 일대, 동작구 중앙대학교 일대, 광진구 건국대학교 일대 등으로 점검을 확대할 계획이다.

점검은 은닉이 빈번하게 이뤄지는 시설물을 중심으로 진행되며, 던지기 마약류가 발견될 경우엔 점검에 동행한 경찰서가 직접 수거하여 신속한 수사를 진행할 예정이다.

한편, 서울시는 오프라인 점검과 더불어 온라인 확산 차단에도 주력하고 있다. SNS상 마약 판매 광고를 적발해 차단을 요청하고, 글로벌 플랫폼에 선제적 차단 시스템 구축을 요구하며 강력한 근절 의지를 표명한 바 있다.

아울러, 예방 활동도 강화하고 있다. 서울시는 상반기 마약 예방 캠페인을 통해 축적한 경험과 노하우를 반영해 제작한 ‘마약 예방 캠페인 키트’를 10개 자치구에 제공, 대학 캠퍼스에서 실효성 있는 예방 활동이 추진될 수 있도록 지원할 예정이다.

강진용 서울시 보건의료정책과장은 “이번 점검을 통해 대학생들을 대상으로 마약 은닉 수법의 위험성을 알리고 경각심을 높이는 예방 효과도 거두고자 한다”고 밝혔다.