COP30 핵심 아젠다 토론 진행 청년 주도 메시지 및 액션 도출

[헤럴드경제=김광우 기자] 기후변화청년단체 GEYK는 8월 24일(일) ‘Pre-COP30’를 성황리에 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 청년들이 한자리에 모여 국제 기후 거버넌스의 주요 의제를 학습하고, 오는 11월 브라질 벨렝에서 개최될 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30)를 앞두고 청년 세대의 목소리를 모으기 위해 마련됐다.

오전 세션에서는 파리협정의 기초지식과 함께 ▷국가 온실가스 감축목표 (Nationally Determined Contribution, NDC) ▷격년 투명성 보고 (Biennial Transparency Report, BTR) ▷자연기반해법 (Nature-based Solutions, NbS) 등 주요 의제에 대한 설명이 진행됐다. 참가자들은 조별 토론을 통해 파리협정의 주요 의제와 관련된 도전 과제들을 청년의 시각에서 논의했다.

이어진 연사 토크쇼에서는 국내외 전문가들이 기후정책 경험과 인사이트를 전했다. 플랜1.5 최창민 변호사는 미래세대의 관점에서 탄소 예산을 반영한 국가온실가스감축목표(NDC) 수립의 중요성을 강조하며, 형평성 있는 장기 감축 로드맵 마련이 필요하다고 밝혔다.

또 최근 국제사법재판소(ICJ)가 기후변화 대응을 각국의 법적 의무로 규정하고, 이행하지 않을 경우 국제법 위반이 될 수 있다는 권고적 의견을 제시한 점을 언급하며, 이에 따라 청년과 청소년이 적극적으로 목소리를 낼 필요성을 역설했다.

이어 김경철 유엔개발계획 (United Nations Development Programme, UNDP) 과테말라 사무소 담당관이 과테말라 NDC 수립 과정 관련 해외 경험을 공유하고, 청년들에게 국제적 시각과 이해관계자 참여 모델의 필요성을 전달했다.

마지막 세션에서 참가 청년들은 파리협정에 대한 이해를 바탕으로, COP30에 전달할 기후행동 메시지를 담은 ‘K-Carbon Hunters’ 깃발을 제작했다. 이 깃발은 향후 COP30 현장과 다양한 기후 캠페인에서 활용될 예정이다.

GEYK 관계자는 “이번 Pre-COP30은 청년들이 국제사회 기후 거버넌스 논의에 주체적으로 참여하고, 전문가와 함께 실질적인 해법을 모색한 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 청년의 목소리를 확산하고 국제무대에 전달할 수 있는 다양한 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.