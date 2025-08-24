“야당 대표 시절 ‘무책임한 발언’ 했지만 한일관계, 한미일 협력 강조” 높이 사 다만 “일부발언에 대해선 추가 사과해야”

[헤럴드경제=김성우·김진 기자] 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 24일 노란봉투법(노조법 2조, 3조 개정안) 국회 본회의 통과에 맞춰 진행된 기자회견에서 방미중인 이재명 대통령의 한일, 한미 정상회담에 대한 의견을 내놨다.

24일 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 송 비대위원장은 “한일정상회담 성과에 대해선 일부 긍정적으로 평가할 부분있다”라면서 “과거 이 대통령이 야당대표로서 반일선동을 일삼았지만, 우호적 한일관계와 한미일협력강화에 접근했다”고 높이샀다.

이어서 “이제는 한미정상회담을 앞두고 있는 만큼, 미국에 대해서도 실용주의적 접근 보여 달라”면서 “윤석열 정부시절 했던 무책임한 발언 들은 반성하고 국민께 사과부터 하라”고 말했다.

그는 “과거 야당정치인 시절 이 대통령은 미군은 점령군이란 발언하고, 대만 쎄쎄 중국 쎄쎼라는 발언도 했다”라면서 “대한민국 대통령이 된 지금 입장이 어떻게 달라졌는지 분명히 밝혀야 한다”고 전했다.

또한 “위성락 안보실장이 미국서 농산물추가개방요구 있다고 말했다”라면서 “정부는 속시원한 설명도 없이 걱정하지 말란 말만 되풀이하는데, 농민들이 걱정하지 않을 수 있도록 명확한 입장을 밝혀달라”고 했다.

앞서 1박 2일간의 방일 일정을 마무리한 이재명 대통령은 한미 정상회담을 위해 미국으로 출발한 상황이다. 이 대통령은 현지시간으로 오늘 오후 워싱턴에 도착해 동포 만찬 간담회를 시작으로 방미 일정에 들어간다.