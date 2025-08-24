[헤럴드경제=고승희 기자] 방탄소년단(BTS) 정국의 ‘스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)’ 뮤직비디오가 2억 뷰를 돌파했다.

24일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단 정국이 지난 2023년 11월 발매한 솔로 앨범 ‘골든(GOLDEN)’의 타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유’ 뮤직비디오가 24일 오전 2시 24분경 유튜브 조회 수 2억 회를 넘겼다.

정국은 솔로 싱글 ‘세븐(Seven) (feat. Latto)’, ‘3D (feat. Jack Harlow)’에 이어 세 번째로 2억 뷰를 돌파한 솔로곡 뮤직비디오를 갖고 있다.

‘스탠딩 넥스트 투 유’는 풍성한 관악기 연주와 터질 듯한 퍼커션, 정국의 파워풀한 가창력이 어우러진 곡이다. ‘우리의 사랑은 그 무엇보다 깊기에, 어떠한 역경이 닥쳐도 함께하겠다’는 메시지를 담고 있다. 이 곡의 뮤직비디오는 다양한 공간을 배경으로 펼치는 군무와 신선한 카메라 무빙이 인상적이다.

이 곡은 발표 당시 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’(2023년 11월 18일 자)에 5위로 진입, 통산 19주 연속 차트인하며 정국 솔로곡 중 최장기 차트인 기록을 세웠다. 이 곡이 수록된 ‘골든’은 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에 2위로 진입해 K-팝 솔로 가수 최고 순위 타이 기록을 세웠다.