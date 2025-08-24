한국형사·법무정책연구원 토론회 사법·학계 전문가들 모여 대안 제시

[헤럴드경제=이영기 기자] 국내에서 꾸준히 증가하는 마약 범죄. 마약 범죄의 마수는 청소년들까지 뻗치는 실정이다. 골든타임 내에 이를 진단하고 해결책을 찾기 위해 국내 전문가들이 머리를 맞댔다.

한국형사·법무정책연구원은 지난 22일 서울 여의도 국회의원회관에서 청소년 마약범죄의 실태 및 대응방안을 주제로 ‘제2회 국민을 위한 대토론회를 열었다.

이날 자리에는 정웅석 한국형사법무정책연구원 원장과 박균택·안도걸·백혜련 더불어민주당 의원, 사법 분야 전문가로 김희준 LKB평산 변호사, 조희연 청주지방법원 부장판사, 박한나 대검찰청 마약조직범죄부 검사, 길민성 경찰청 마약범죄수사계장 등이 참석했다.

학계 전문가로는 윤웅장 경기대 교수, 이계성 인천참사랑병원 원장, 김낭희 한국형사법무정책연구원 부연구위원 등이 나서 의견을 더했다.

기조강연자로 나선 김 변호사는 “마약 거래가 대면에서 비대면, 오프라인에서 온라인으로 바뀌다 보니까 일반인들이 구입하기 쉬워졌다”며 “인터넷 등 디지털 기기에 익숙한 10~20대가 노출되는 구조로, 10~20대 마약 사범이 급증을 하고 있다”고 지적했다.

이어 그는 “14살짜리 여중생이 텔레그램 마약방을 통해서 필로폰을 구입하고 받아보는 데까지 1시간도 안 걸린 일도 있었다”고 덧붙였다.

김 변호사는 “우리 청소년들이 단순 투약이 아니라 공급책으로까지 진화될 정도로 하고 있다”며 “마약 문제를 대처하기 위해서 엄벌주의로만 갈 게 아니라 투약자와 공급자를 구분해야 한다. 운반 사범들은 엄벌하되 투약 사범들은 치료, 재활에 초점을 맞춰야 한다”고 말했다.

이어진 사법 분야 전문가 패널 순서에서 첫 순서로 발표한 조희연 부장판사는 청소년기부터 투약을 해 단약을 하지 못한 A씨 사례의 판결문을 소개했다. 조 부장판사는 당시 판결문을 통해 “청소년기에 보호자의 적절한 지도 감독 없이 비행 문화에 젖어 집행유예를 받은 이래 실형만 6차례 받았을 정도로 환각 물질 중독이 강하게 의심된다”며 “피고인은 이 사건으로 구속된 후 줄곧 국가 시설에서 치료받기를 간절히 원하면서 재판부에 치료 감호를 보내달라고 호소하고 있다”고 되짚었다.

그는 “본 재판부는 피고인의 단약 의지, 진정성 등을 확인한 다음 검찰에 치료 감호 청구를 타진해 보았지만 치료 감호 청구의 여러 현실, 치료 감호 청구의 여러 현실적 제약 때문에 감호 청구가 되지 않았다”고 당시 한계를 지적했다.

조 부장판사는 청소년 마약사범에 대한 특화 정책이 필요하다고 강조했다. 그는 “청소년 같은 경우에는 예방 단속, 치료 재활 전 과정을 통합적으로 관리를 하면서 그들 시기에 중점을 둔 특화된 정책이 필요하다”며 “청소년에게는 더욱 조기 발견과 즉각적인 개입이 중요하다”고 말했다.

이어 두 번째 순서로 나선 박한나 검사는 “20년 전과 비교하면 10대 마약류 사범은 크게 늘었다”며 “의료용 마약류 사건이 주로 많이 발생하고 있다”고 짚었다.

이어 박 검사는 사법·치료·재활 연계모델의 제도적 정착의 필요성을 강조했다. 박 검사는 “치료를 받도록 하는 조건부 기소 유예 처분 후 조건 이행 여부도 검사에게 통보된다”며 “이행을 안 하면 기소를 해서 법원으로 넘긴다”고 설명했다.

그는 “집단 또래 상담이나 그림 치료 등 청소년 특화 프로그램도 마련됐다”며 “해당 프로그램들의 성과를 면밀하게 살펴보면서 개선점이 있는지 협의하고 있다”고 말했다.

사법 분야 전문가 마지막 순서로는 길민성 계장이 나섰다. 길 계장은 “청소년 마약 범죄가 증가하는 이유는 마약을 접하는 환경이 바뀌었기 때문에 그렇다”며 “이제 대면거래는 옛날 방식이다. 다 온라인으로 거래되고 있기 때문에 판매와 구매가 쉬워졌다. 청소년들이 신발 한 켤레 구매하는 것만큼 쉬워졌다”고 지적했다.

이어 길 계장은 경찰의 수사 역량 강화와 온라인 마약류 유통시장 척결을 위한 해외기업 공조 등을 대응 방안으로 내세웠다. 또 청소년 마약류 범죄 근절을 위한 단속 강화, 특별예방교육 실시 등 사전 대응 방안도 제시했다.

다음 순서로 진행된 학계 전문가 패널 첫 순서로는 윤웅장 교수가 나서 ▷치료보호절차 도입을 위해 치료 담당 인력과 예산 확보 ▷자치단체·경찰·학교가 연계한 청소년 범죄 대응체계 구성 ▷정책 근거가 되는 정기적인 청소년 마약 실재 조사 등의 필요성을 강조했다.

이어진 순서에서 이계성 인천참사랑병원 원장은 “청소년 불법 약물 사용자에 대한 형사사법제도에서의 치료 체계 쟁정립과 활성화가 절실하다”고 짚었다.

이날 마지막 순서로 나선 김낭희 부연구위원은 “마약 사범 청소년들이 교정·교화·교육의 대상이 아니라 보호의 대상이라는 것을 명확히 하는 가치정립이 우선돼야 한다”며 “청소년 마약류 대응에서 사후적 대응보다는 사전적 예방이 우선되고 투약 청소년의 교화보다는 청소년의 건강한 발달, 법의식 향상에 집중하는 정책 추진이 필요하다”고 설명했다.

이날 정웅석 원장은 “우리 토론회의 목적은 입법이다. 형사법 관련 개정은 한국형사·법무정책연구원을 거쳐 국회 법제사법위원회에 보고된다”며 “오늘 나온 의견을 참고해서 입법에 반영될 수 있도록 하겠다”고 말했다.