[헤럴드경제=서경원 기자] 이번 주 뉴욕증시는 현재 증시의 최대 관심사인 두 가지가 모두 나온다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 선호하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수와 인공지능(AI) 산업의 총아 엔비디아의 2분기 실적이다.

제롬 파월 연준 의장이 지난 22일(현지시간) 잭슨홀 심포지엄에서 비둘기파적인 연설을 하면서 9월 금리인하 기대감은 한껏 고조됐다. 이같은 기대감에 주요 주가지수는 급반등했고 지난주 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 0.27% 상승으로 마감했다. 금리인하 수혜가 기대되는 우량주 위주의 다우존스산업평균지수는 1.53% 뛰었다.

파월은 고용 하방 위험이 커지고 있다는 점을 정책조정 가능성의 주된 이유로 들었다. 현재는 노동 공급과 수요가 모두 크게 둔화한 특이 형태의 균형 상태며 이는 고용 하방 위험이 커지고 있다는 의미라고 설명했다.

시장은 파월의 발언을 두고 연준이 고용 악화에 더 비중을 두고 있으며 현재 추세가 이어지면 다음 달 기준금리가 내려갈 것이라고 해석했다. 지금은 인플레이션보단 고용이 더 중요하다는 게 시장의 인식이다.

관건은 파월의 발언이 전적으로 비둘기파적이라고 보긴 어렵다는 점이다.

파월은 “정책이 제약적 영역에 있는 상황에서 기본 전망과 위험 균형의 변화는 정책 기조 조정을 정당화할 수도 있다(may warrant)”라고 말했다. 이는 금리인하를 확정짓는 게 아니라 가능성을 열어둔 표현이다.

여기엔 고용이 강해지거나 물가가 더 뜨거워지면 9월 인하도 장담 못 한다는 의미가 내포돼 있다. 그런 의미에서 7월 PCE 가격지수는 중요도가 더 올라갔다고 볼 수 있다.

금융정보업체 팩트셋이 집계한 시장 전망치에 따르면 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE는 전년 동기 대비 2.9% 상승할 것으로 예상된다. 이는 6월의 2.8% 상승보다 소폭 높은 수준이다.

다만 인플레이션에 대한 월가 예상치도 시간이 지날수록 올라가고 있지만 시장은 이를 외면하는 분위기다. 7월 PCE 가격지수가 예상치를 웃돌고 물가가 더 끈적해져도 시장은 낙관적으로 해석할 수 있다.

CFRA리서치의 샘 스토발 최고 투자전략가는 “투자자들은 단기적 장애 요인을 잘 인식하고 있다”며 “이번 주도 결국 긍정적인 한 주가 될 것”이라고 말했다.

이번 주의 또 다른 주요 재료는 엔비디아의 실적이다. 엔비디아의 실적은 기술주 매수가 여전히 합리적인지 가늠할 기회가 될 것으로 보인다.

최근 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 공개적으로 AI 산업에 거품이 끼었으며 “AI 기업들의 가치가 이미 통제 불능 수준”이라고 지적한 바 있다. 엔비디아의 실적은 AI 업계에 확산되는 거품론에 대한 대답이 될 것으로 보인다.

엔비디아는 2분기 실적도 AI 랠리가 펼쳐지는 동안 그래왔듯 시장 예상치를 웃돌 것으로 예상된다. 다만 향후 실적 가이던스가 더 중요하다는 의견이 우세하다. 중국과의 거래에서 엔비디아는 미국과 중국으로부터 동시에 압박받고 있기 때문이다.

22일 젠슨 황 엔비디아 CEO는 대만 TSMC의 방문을 앞두고 취재진에 “중국에 H20 칩의 후속 칩을 공급하는 문제와 관련해 미국 정부와 대화 중”이라며 “(공급 여부를) 알기엔 아직 이르다”고 말했다.

엔비디아는 미국 정부 규제에 맞춰 중국 시장용 저사양 AI 칩 H20을 판매해왔다. 도널드 트럼프 행정부가 이를 돌연 불허했으나 H20 판매 매출의 15%를 미국 정부에 납부하는 조건으로 수출 재개 허가가 나왔다.

하지만 이번에는 중국 당국이 보안 우려가 있다며 돌연 자국 기업들을 상대로 H20 칩 사용 제한 지침을 내렸다. 일주일이 멀다 하고 상반된 상황이 이어지는 것이다.

엔비디아는 중국 수출이 원활하지 않게 되면서 하청업체에 H20 작업을 중단해달라고 요청하고 재고 소진에 우선 집중하는 것으로 전해졌다. 엔비디아의 실적 궤도에 불확실성이 끼어든 만큼 이번 실적 발표회에서 향후 가이던스가 어느 때보다 중요해졌다.