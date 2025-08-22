강서구·밀양시 경제, 문화예, 행정 등 지속 가능한 교류 사업을 발굴·추진키로

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강서구(구청장 진교훈·사진)가 경남 밀양시(시장 안병구)와 22일 우호 교류 협약을 체결했다.

이날 오후 5시, 밀양시청 2층 회의실에서 진행된 협약식에서 두 도시는 경제, 문화예술, 관광, 행정 등 다양한 분야에 대해 지속 가능한 교류 사업을 발굴·추진하기로 했다. 또 지역 자원 공유를 통해 주민 삶의 질 향상에 함께 힘쓰기로 했다.

협약식에서는 두 도시간 간 우의를 다지고 교류의 시작을 기념하기 위해 상징적인 선물도 교환했다. 강서구는 조선시대 대표 화가 겸재 정선의 ‘피금정도’를 고급 액자로 전달하고, 밀양시는 전통 초가집을 정교하게 재현한 짚풀공예 작품을 선물했다. 각 선물은 각 도시의 역사와 문화적 정체성을 담고 있어 의미를 더했다.

안병구 시장은 “밀양시를 찾아주신 강서구 우호 교류단을 환영한다”며 “LG사이언스파크 조성 등으로 서울에서 가장 핫하고 발전가능성이 큰 강서구와 농업과 문화자원에 강점을 지닌 밀양이 상호 보완 협력을 통해 함께 도약하기를 바란다”고 말했다.

이에 진교훈 구청장은 “강서는 마곡 첨단 R&D 산업단지를 기반으로 성장 동력이 매우 견고하다”며, “밀양의 국가산업단지와 연계한 다양한 협력 확대를 기대한다”고 말했다. 이어 “문화와 산업이 조화를 이루며 발전하는 두 도시가 손을 맞잡은 만큼, 앞으로의 교류가 양 지역 주민 모두에게 실질적인 혜택으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

두 도시는 이번 협약을 계기로 향후 실무협의를 통해 구체적인 교류 계획을 수립해 나갈 예정이다. 구는 이번 협약으로 남원시와 평창군에 이어 세 번째 우호 도시를 확보하게 됐으며, 현재 자매결연을 포함해 전국 13개 도시와 지역 간 상생 네트워크를 구축하고 있다.