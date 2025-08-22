[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국거래소는 미래에셋·NH-아문디·삼성액티브·KB·한화자산운용이 발행한 상장지수펀드(ETF) 6종을 오는 26일 유가증권시장에 상장한다고 22일 밝혔다.

한화자산운용의 ‘PLUS K방산소부장’은 국내 방위산업 소재·부품·장비 관련 10개 기업에 투자하는 패시브 상품이다. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 종목 중 시가총액이 1500억원 이상이고 3개월 일평균 거래대금 15억원 이상, 유동주식비율 10% 이상인 종목을 담는다.

거대언어모델(LLM)을 활용해 ‘방산 소부장’ 테마와 유사도 순위를 계산해 상위 10개 종목을 지수 구성 종목으로 선정한다.

KB자산운용의 ‘RISE AI반도체TOP10’는 인공지능(AI) 메모리, 후공정 기업 등 국내 AI 반도체 밸류체인(가치사슬)을 구성하는 10개 종목에 투자하는 패시브 상품이다. 유가증권시장 및 코스닥시장 상장 보통주 중 관리종목·투자주의환기종목으로 지정된 종목은 제외하며, 상장 후 3개월 미만, 시가총액이 5000억원 미만인 종목 등도 제외해 담고 있다.

KB자산운용의 ‘RISE 엔비디아고정테크100’는 엔비디아를 25% 비중으로 투자하며, KEDI 미국테크100 지수 구성 종목 중 엔비디아를 제외한 종목을 75% 비중으로 투자하는 패시브 상품이다.

삼성액티브자산운용의 ‘KoAct 팔란티어밸류체인액티브’는 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 기업인 팔란티어 및 팔란티어와 협력 관계인 미국·일본·유럽·국내 상장 기업에 투자하는 액티브 상품이다.

NH-아문디자산운용의 ‘HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브’는 2027년 6월 전후 1개월 이내에 만기가 도래하는 신용등급 ‘AA-’ 이상 회사채로 구성된 지수를 비교지수로 하는 만기매칭(존속기한)형 액티브 상품이다.

이들 5개 종목의 1좌당 가격은 1만원이다.

미래에셋자산운용의 ‘TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브’는 2028년 4월 전후 1개월 이내에 만기가 도래하는 신용등급 ‘A+’이상 회사채로 구성된 지수를 비교지수로 하는 만기매칭형 액티브 상품이다.

1좌당 가격은 10만원이다.