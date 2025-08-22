[헤럴드경제=김성훈 기자] 저소득층에 매달 140만 원의 기본소득을 줬더니 소득, 근로시간, 노동시장 참여율이 줄고, 여가 시간이 늘었다는 연구 결과가 나왔다. 전문가들은 “현금은 단기적 경제적 안정에는 유효하나 장기적 생산성 향상에는 한계가 있다”는 점을 드러냈다고 평가했다.

에바 비발트 캐나다 토론토대 교수는 20일 세계경제학자대회에서 발표한 논문에서 기본소득 실험 연구 결과를 소개했다.

연구진은 미국 두개 주(州)에서 저소득층 1000명에게 3년 동안 매달 조건 없이 1000달러(약 140만 원)를 지급하고, 대조군 2000명에게는 매달 50달러(7만 원)만 지급하는 실험을 했다.

그 결과 1000달러를 받은 저소득층의 총소득은 대조군 대비 연간 약 2000달러(280만 원) 감소했다. 또 노동시장 참여율은 3.9%포인트(p) 낮아졌고, 주당 근로 시간은 1~2시간씩 줄었다. 그 배우자도 비슷한 수준으로 근로 시간이 줄었다.

여가 시간이 대폭 늘어나기는 했지만, 고용의 질, 교육 투자, 삶의 질 개선 효과가 뚜렷하지 않았다.

연구진은 “노동 공급 감소 효과를 확인했지만, 다른 생산적 활동으로 대체되는 현상은 발견되지 않았다”며 “기본소득이 노동 공급에 미치는 영향과 한계를 동시에 보여줬다”고 평가했다.

같은 행사에서 발표된 국내 진행 실험 역시 비슷한 결과가 나왔다. 이정민 서울대 교수 등이 ‘서울 디딤돌 소득’ 시범사업의 단기 효과를 분석한 논문이다.

‘서울 디딤돌 소득’은 기준 중위소득 85% 이하(재산 3억2600만원 이하) 가구에게 기준소득 대비 부족한 가계소득 일정분을 채워주는 사업이다.

지원을 받은 가구는 총소득과 소비 지출이 증가했으나, 대조군과 비교했을 때 고용과 노동소득 증가율은 낮아졌다는 것이 연구진의 결론이다. 연구진은 소득 지원이 정신 건강 개선 효과로 이어져 사회적 안전망 측면에서 긍정적인 역할을 했다고 평하기도 했다.

임란 라술 영국 유니버시티칼리지런던(UCL) 교수 등은 파키스탄에서 농촌 1만5000가구에 620달러 상당의 현금을 지원한 결과를 분석한 논문을 소개했다. 수혜 가구는 경제적 이익을 얻고 마을 내 불평등도 줄었으나, 주민들의 인식 변화는 크지 않았고, 재분배에 대한 태도나 정치적 성향도 크게 변하지 않았다.

연구진은 “빈곤 완화 정책이 경제 현실을 바꿀 수 있지만, 사회적 인식 전환은 더딜 수 있음을 시사한다”고 분석했다.