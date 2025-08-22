[헤럴드경제=한지숙 기자] 여름 디저트로 인기있는 망고 빙수를 사 간 손님이 섬유질이 너무 많다며 환불을 요청한 사연이 온라인에서 화제다.

22일 자영업자 커뮤니티인 ‘아프니까 사장이다’에 따르면 최근 ‘망고빙수 섬유질 많아서 빙수 못 먹어서 환불 고객님’이란 제목으로 올라 온 글과 사진이 누리꾼들의 시선을 모았다.

카페 사장으로 보이는 작성자 A씨는 “망고빙수 테이크 아웃(포장) 고객님이 망고 섬유질이 너무 많아서 못 먹겠다고 환불 요청을 너무 심하게 하셨다”고 운을 뗐다.

이어 “망고 자연적 섬유질이라 먹는데에는 지장 없다고 말씀 드리니 아예 못 먹을 정도로 많다고 해서 환불해 드렸다”며 “못 먹겠다고 망고 빙수 들고 왔는데, 이 정도면 다 드신거 아니냐”고 물었다.

A씨가 공유한 사진을 보면 종이 용기 안에 깍뚝 썰린 망고 과육이 몇 개 들어있긴 하지만 빙수는 거의 바닥을 드러냈다. 누가 봐도 다 먹고 남긴 음식으로 보인다.

함께 공개된 사진에는 스푼 포장재로 보이는 비닐 안에 식물 섬유질 가닥들이 들어 있었다. A씨는 “망고 섬유질인데 다 못 먹을 정도냐”고도 물었다.

게시물을 접한 누리꾼들은 “이미 다 먹었구만, 뭘 환불해 달래. 말 하면서 안 찔리나”, “부분 환불도 아니고 저 정도면 나머지는 다 먹은 건데”, “소비자가 얼굴에 철판 깔았다. 배민, 쿠팡 고객센터에 아주 조금만 클레임 얘기해도 무조건 환불해주니까 그게 맞는 걸로 생각한다”, “오물오물 잘도 걸렀다” 등 손님을 비난하는 반응을 보였다.

한편 망고는 섬유질이 많은 대표적인 과일로 꼽힌다. 망고 섬유질은 식이 섬유로 분류되며 브로멜린이라는 소화 효소가 포함돼 있어 단백질 분해를 돕고 장 건강에 도움을 주는 것으로 알려져 있다. 망고 한 개에는 보통 하루 권장 섭취량의 약 10%에 해당하는 약 2.6g의 식이섬유가 들어 있다.