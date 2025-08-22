“심우정·이창수·조상원 수사도 철저히 이뤄지길 당부” “검찰권 남용한 검사 중요보직 포진…인적청산 필요”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 조국혁신당은 22일 정성호 법무부 장관에게 윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨 관련 수사 검사 3인에 대한 법무부의 직접 감찰을 요청했다.

김선민 혁신당 대표 권한대행은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 정 장관을 만나 “저희가 장관님께 제안을 드린다”며 “김건희 관련 의혹에 최재훈, 김경목, 김승호 등 현직 검사들이 개입한 정황이 있다. 그것에 대해서 장관님께서 즉각 법무부에 직접감찰을 요청해 주시면 감사하겠다”고 말했다.

김 권한대행은 또 “다음으로는 당시 지휘라인인 심우정 전 검찰총장, 이창수 전 서울중앙지검장, 조상원 전 중앙4차장을 공수처에 저희가 고발을 했다”며 “수사가 철저하게 이뤄질 수 있도록 당부를 드린다”고 강조했다.

이어 “어제 검찰 중간간부 인사에서 ‘신상필벌’의 원칙이 적용된 것에 공감을 한다”며 “다만 아직도 일부 검사들은 과거 정권에서 검찰권을 남용하고 했던 검사들이 중요보직에 포진한 것을 느낀다. 향후 인사에서도 지속적으로 인적 청산을 해야 할 필요가 있을 것 같다”고 지적했다.

김 권한대행은 검찰개혁과 관련해선 “수사기소 분리 원칙이 검찰개혁의 주요방향일텐데 이것과 맞지 않는 대검찰청의 범죄정보 수집 단위 폐지를 부탁드린다”며 직접 수사개시권이 없을 때, 범죄정보를 수집할 이유는 없을 것 같다“고 요청했다.