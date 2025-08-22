동대문구 제기동 다세대주택 화재로 15명 사상 현주건조물방화치사상 혐의로 방화범 구속 송치 방화범 “술에 취한 상태여서 기억이 나지 않는다”

[헤럴드경제=김도윤 기자] 지난 12일 밤 서울 동대문구 제기동에 있는 한 다세대주택에 불을 질러 15명의 사상자를 발생케 한 30대 남성이 검찰에 구속 상태로 송치됐다.

서울 동대문경찰서는 22일 현주건조물방화치사상 등 혐의를 받는 피의자 A씨를 서울북부지검에 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난 12일 오후 11시52분께 서울 동대문구 제기동에 있는 4층짜리 다세대주택 주차장에 불을 지른 혐의를 받는다. 당시 화재로 2명이 숨지고 13명이 다친 것으로 조사됐다.

경찰은 지난 14일 오후 성동구의 한 상가 앞에서 A씨를 체포했고 이튿날 A씨에 대한 구속영장을 신청했다.

서울북부지법 원정숙 부장판사는 16일 A씨에 대한 영장실질심사를 연 뒤 “도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

A씨는 경찰 조사에서 “술에 취해 기억이 나지 않는다”고 반복해 진술하고 있는 것으로 알려졌다.

한편 불이 난 다세대주택은 주차장이 필로티 구조(벽면 없이 기둥만 설치한 개방형 구조)로 돼 있어 화재에 취약했던 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “주차장 안에 폐지를 쌓아둔 리어카에서 시작한 불이 주차장을 타고 확산한 것으로 보인다”며 “정확한 사건 경위에 대해 파악 중”이라고 말했다.