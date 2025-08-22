40개 공공기관 긴급간담회서 강조 “공공 경영평가 안전관리비중 강화”

“중대재해가 발생하면 기관장의 책임을 직접 묻고, 경영평가에서 안전관리 비중을 크게 확대하겠다.”

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 22일 서울중앙우체국 포스트타워에서 주재한 ‘산업안전 관련 공공기관 긴급간담회’에서 “최근 잇따라 발생한 태안화력발전소 사고, 무궁화호 열차 사고 등으로 공공기관 안전 관리에 우려의 목소리가 다시 높아지고 있다”며 이같이 밝혔다. 회의에는 한국철도공사, 한국도로공사 등 ‘안전관리 중점기관’ 40곳의 기관장이 참석했다.

구 부총리는 “중대재해가 발생하는 안전 불감 기업에는 공공입찰 제한 등 강력한 제재를 하겠다”며 “기관장 책임하에 스스로 안전관리 체계를 획기적으로 개선해 달라”고 주문했다.

이어 “안전경영을 공공기관 운영의 기본 원칙으로 법제화 하겠다”며 “공공기관 경영평가에서 안전관리 비중을 대폭 확대하겠다”고 강조했다.

현재 운영 중인 안전관리등급제를 안전성과 중심으로 개편하고 안전사고 관련 경영공시를 강화한다는 방침도 밝혔다.

정부는 공공기관의 안전 확보 노력을 지원하기 위해 안전 관련 투자를 우대하며, 안전 담당 인력에 대한 인센티브도 마련할 예정이다. 아울러 내년도 정부 예산안에 재해예측과 예방 관련 예산을 올해 대비 대폭 확대해 범국가적 안전 관리에 재정적 뒷받침을 강화한다는 계획이다.

이번 회의는 최근 잇따른 사고로 공공기관 안전 관리에 대한 사회적 우려가 커진 가운데 긴급하게 개최됐다. 지난 19일 경북 청도에서 선로 점검 인력이 이동하던 중 무궁화호 열차와 충돌해 다수가 숨지거나 다쳤고, 한국도로공사 건설현장에선 추락·감전 사고가 이어졌다. 6월 초 태안화력발전소에서는 설비 점검 과정에서 하청 노동자가 기계에 끼어 숨지기도 했다.

간담회 자유토론에서는 최근 사망사고가 발생한 한국도로공사, 한전KPS, 한국철도공사 관계자들이 사고 원인과 재발방지 대책을 직접 설명했다. 정부와 공공기관은 중대재해 근절을 위해 제도·조직·평가·공시 등 전 영역에서 안전 중심의 경영 체계를 확립해야 한다는 데 뜻을 모았다.

정부는 이날 논의된 사항을 토대로 조속히 ‘공공기관 안전관리 강화 방안’을 마련해 현장 이행력을 확보하고, 중대재해 예방을 위한 제도적 기반을 보완한다는 계획이다.

김용훈 기자