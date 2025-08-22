새정부 ‘피지컬AI 1등 국가’ 목표로 내걸어 자동차·가전·반도체 AI 도입…납세도 AI로 2030년 데이터 시장 50조원 규모로 확대

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 기업·공공·국민 전 부문에 걸쳐 ‘인공지능(AI) 대전환’에 속도를 낸다. 누구나 AI를 한글처럼 쉽게 쓸 수 있도록 ‘AI 한글화’를 위한 교육에 박차를 가하는 동시에 AI 분야 석·박사에는 병역특례, 해외인재에는 특별비자 등 파격적인 지원을 통해 AI 인재를 육성한다.

100조원 이상의 국민성장펀드(가칭)를 조성해 AI 등 미래 전략산업과 에너지 인프라, 관련 기술·벤처기업에 집중 투자한다.

기획재정부는 22일 정부서울청사에서 관계부처 합동 브리핑을 열고 이 같은 내용의 새정부 경제성장전략을 발표했다.

우선 정부는 ‘피지컬 AI 1등 국가’를 목표로 기업 부문에서 7대 과제를 추진한다. 2030년까지 ‘휴머노이드 3대 강국’ 진입을 위해 범용 휴머노이드 로봇 개발에 나서고, 물류를 시작으로 산업 전반에 도입한다. 2027년까지 완전 자율주행차를 상용화하고 2030년까지 선원 없는 자율운항 선박의 기술 개발을 완료한다.

주력 제조업에 ‘AI 팩토리’를 확산해 2030년까지 AI 도입률을 40% 이상을 달성한다. TV·냉장고 등 가전에 AI를 탑재해 초기 단계인 ‘AI 홈서비스’ 시장을 선점하는 동시에 항공·소방 등 5대 분야에 특화된 AI 드론 시스템, 자율주행차·가전·로봇·방산 등 4대 분야에 탑재할 ‘K-온디바이스 AI 반도체’ 개발도 추진한다.

공공 부문에서도 AI 도입에 속도를 더한다. 맞춤형 AI 상담 서비스를 도입하는 등 복지 시스템에 AI 기반을 갖추고, 홈택스 등 납세 시스템도 AI 기반으로 전면 개편한다. 신약 허가 심사 시 자료 분석, 심사서 초안 작성 등에 AI를 활용해 심사 기간을 대폭 줄인다.

전 국민 대상 AI 교육과 해외 전문가 유치에도 힘쓴다. 초·중·고 학생부터 대학생, 청년·군인, 일반 국민, 전문가까지 맞춤형 교육을 통해 인재를 육성한다. 인재 유출을 방지하기 위해 국립대 AI 교수에 금전적 인센티브를 제공하고, AI 분야 석·박사는 전문연구요원 우선 배정 등 병역특례를 적용한다. ‘해외 석학·신진급 인재 2000명 유치 프로젝트’도 가동한다. 연구 인력을 위한 특별비자 신설과 재외 한인 연구자 국내 복귀 시 연구비 지원 등에 나선다.

정부는 AI 대전환의 기반을 마련하기 위해 2030년까지 데이터 시장을 50조원 규모로 키운다는 목표도 내걸었다. 민감한 개인정보나 데이터를 안전하게 분석할 수 있도록 마련된 ‘안심구역’을 클라우드 기반으로 전환해 데이터 접근성을 제고한다. 개인을 식별할 수 없도록 처리한 ‘가명정보’는 개방 범위를 넓혀서 산업·연구 현장에서 데이터 활용도를 높인다. 공공·민간이 생산한 AI 학습용 데이터를 통합 제공하는 ‘국가 AI 학습용 데이터 클러스터’도 구축한다.

정부는 국가 AI 데이터 표준 마련과 주요 산업별 데이터 거래·공유 플랫폼을 구축·연계해 2030년까지 데이터 활용 역량을 세계 10위권 수준으로 끌어올린다는 계획이다. AI기업·학계·연구기관이 참여하는 ‘산학연 연합체’를 구성해 범국가적 협력 체계도 강화한다. 공공부문별로 각 기관에 AI 책임관을 지정하고, 공공AX(인공지능 대전환)를 정부업무평가에 반영한다.

민관협력으로 2030년까지 고성능 그래픽처리장치(GPU) 5만장 이상을 확보하는 작업에도 나선다. AI 데이터 센터 확충을 위해 전력·세제·규제를 패키지로 지원한다. AI 혁신기술과 서비스를 실증할 수 있는 AI 특화 실증단지를 구축하고, AI 기본법 개선 등 관련 법·제도 정비도 추진한다.

정부는 초혁신경제 15개 과제에도 곧바로 시동을 건다. 먼저 기재부의 현 ‘신성장전략추진단’을 ‘초혁신경제추진단’으로 개편해 범정부 지원을 조율한다.

소재부품 부문에서 ▷실리콘카바이드(SiC) 전력반도체 기술자립률 20% 달성 ▷LNG 화물창 소재·부품 국산화 ▷초전도체 표준화·양산화 응용기술 확보 ▷고방열 그래핀 상용화 기술개발 ▷특수탄소강 기술강화 등을 추진한다. 기후·에너지·미래대응을 위해 ▷차세대 태양전지 선도 및 분산형 전력망 전국 확산 ▷ 해상풍력·고압직류송전(HVDC) 경쟁력 확보 ▷그린수소 기술확보 및 소형모듈원자로(SMR) 표준설계인가 ▷스마트 농업 선도지구 조성 ▷스마트 양식 선도지구 조성 ▷다목적위성 8호·기후예측모델 개발 등의 과제도 제시했다.

‘K붐업’을 확산시키기 위해 ▷K-바이오·의약품 ▷K-콘텐츠(게임·웹툰 등) ▷K-뷰티(화장품) 통합클러스터 ▷K-식품 등에 대한 투자도 확대한다.

이 같은 혁신 과제를 뒷받침하기 위해 100조원 이상 규모로 ‘국민성장펀드’를 조성한다. 첨단전략산업기금과 민간 자금을 각 50조원 이상씩 활용한다. 중소·벤처기업은 장기 지분투자 중심으로 지원하고 설비투자를 위한 대규모 자금은 초저리 대출 등 방식으로 뒷받침할 예정이다.