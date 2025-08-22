서울중앙지검 차장 전원교체 1차장 최재아·4차장 이준호 대검 주요 보직도 첫 여성 발탁

이재명 정부의 첫 검찰 중간 간부 인사가 지난 21일 단행됐다.

22일 법무부에 따르면 고검 검사급(차장·부장검사) 665명, 일반검사 30명 등 검사 695명에 대한 전보 인사를 시행됐다. 발령일은 오는 27일이다.

전국 최대 검찰청의 서울중앙지검의 ‘2인자’인 1차장은 최재아(사법연수원 34기) 김천지청장이 맡게 됐다.

2차장은 장혜영 부산서부지청 차장이, 3차장은 박준영 수원지검 형사1부장이 각각 새로 임명됐다. 반부패수사부 등 직접 수사 부서를 지휘하는 4차장은 이준호 서울중앙지검 공보담당관이 맡게 됐다.

기존 서울중앙지검 1·2·3차장은 모두 검사장으로 승진하지 못하고 다른 곳으로 자리를 옮겼다. 공봉숙 2차장은 서울고검 검사로, 이성식 3차장은 대구고검 검사로 ‘좌천성 발령’됐다. 박승환 1차장은 의원 면직됐다.

이번 인사에서 사법연수원 38·39기 부부장검사는 부장검사로, 40기 일반검사는 부부장검사로 신규 보임됐다.

이번 인사에 대해 법무부는 “국민과 국가에 헌신하는 자세와 뛰어난 실무 능력을 갖췄는지에 주안점을 두고, 그동안 검찰에서 업무역량과 리더십을 인정받아온 인재들을 중용했다”며 “이에 더해 공정한 법 적용에 대한 의지를 갖추고 그동안의 업무수행 과정에서 균형 있고 충실하게 사건을 처리했는지도 고려했다”고 설명했다.

특히 전문성과 실력을 두루 갖춘 여성 검사들을 주요 보직에 다수 발탁했다.

핵심 보직인 서울중앙지검 1차장, 대검 마약·조직범죄기획관(김연실 검사), 대검 정책기획과장(나하나 검사) 등에 최초로 여성 검사가 보임됐다. 지난해 하반기 인사 직후 법무부·대검·서울중앙지검의 차장·부장급 여성 검사 비율은 25%였으나, 이번 인사를 통해 42%로 대폭 증가했다.

아울러 법무부는 검찰 본연의 업무에 집중하고 일선 검찰청 인력을 충원하기 위해 검사가 파견 중인 기관별로 점검해 국내 외부기관 파견 보직을 7석 감축(35→28석)했다. 파견감축 기관은 국정원(2석), 감사원, 법제처, 환경부, 방송통신위원회, 헌법재판소 등이다.

현재 특별검사실에 파견돼 근무 중인 검사들도 주요 기관장, 부서장 등에 보임했으며, 추후 특검 업무를 마치고 복귀하면 이번에 보임된 보직의 업무를 수행할 예정이다.

윤호 기자