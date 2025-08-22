[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장이 서울 러닝 순찰대에 참여, 홍제천 일대를 달렸다.

오 시장은 지난 21일 오후 8시 서울 러닝 순찰대로 활동 중인 ‘서대문 B.R.R.C 러닝크루’와 함께 홍제천 일대를 순찰했다. 순찰대와 홍제천 인공폭포를 출발해 순찰 코스를 달리며, 시민과 시설물의 안전을 점검했다. 오 시장은 ‘순찰’ 조끼를 입고 경광봉을 들었다.

순찰 활동을 마친 오 시장은 “‘서울 러닝 순찰대’는 시민들의 자발적인 참여와 행정·경찰 자원의 협력으로 이뤄진 새로운 개념의 범죄예방 활동”이라며, “순찰대가 위험 요소를 조기에 발견해 시민들의 안전을 책임지는 파수꾼이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.

서울 러닝 순찰대는 서대문·송파·강남구 기반의 러닝크루를 지역 경찰서와 연계해 전국 최초 러닝 활동에 방범순찰 임무를 접목한 것으로, 올해 6월부터 운영하고 있다.

순찰대는 러닝 활동 중 주취자·치매 어르신 등을 발견 시 112에 신고하고, 방범 시설물 고장 등을 120에 신고하는 등 범죄예방 효과 제고와 시민 안전에 힘쓰고 있다. 오 시장은 순찰대와 홍제천 인공폭포를 출발해 순찰 코스를 달리며, 시민과 시설물의 안전을 점검했다.

한편 시는 골목·둘레길 등 순찰을 담당하는 반려견 순찰대, 물길을 따라 달리며 순찰하는 러닝 순찰대에 이어 내년부터는 공원 등 숲길을 순찰하는 하이킹 순찰대까지, 서울 구석구석 시민 안전을 지키는 다양한 ‘주민 순찰대’를 운영해 나갈 예정이다.