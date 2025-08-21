[헤럴드경제=나은정기자] 보이스피싱 수법이 피해자를 ‘셀프 감금’ 시민 후 돈을 편취하는 등의 방식으로 진화해 경찰이 주의를 당부하고 있다.

21일 전북경찰청에 따르면 지난 1일 20대 A씨는 카드사 콜센터를 사칭한 전화 한 통을 받았다.

전화를 건 보이스피싱 조직은 ‘신용카드가 곧 배송될 예정’이라고 속였고, A씨가 부인하자 검사와 금융감독원 직원 등을 사칭한 일당과 차례로 연결을 유도했다.

이들은 “개인정보 유출로 계좌가 범죄에 연루됐으니 수사에 협조해야 한다”면서 A씨를 압박했고, 법률 용어 등에 위축된 A씨는 끝내 조직의 지시를 따르게 됐다.

A씨는 ‘자산 검수를 위해 숙박업소에서 혼자 생활하라’는 지시를 받고 모텔에 들어가 4일간 머물며 5000만원을 인출해 준비했다.

그러나 통신사 협조를 받아 A씨의 휴대전화에 설치된 악성 애플리케이션 등을 파악한 경찰이 숙박업소로 출동해 A씨에게 보이스피싱 수법임을 알렸고, 다행히 조직에 돈을 전달하기 직전 A씨를 구해냈다.

이러한 ‘셀프 감금’ 수법은 피해자가 보이스피싱 조직의 협박에 속아 스스로를 모텔에 감금하고 통화 원격제어 등으로 돈을 갈취당하는 신종 범죄 유형이다.

전북경찰청은 도내 숙박업소를 돌며 안내문을 배포하고 적극적인 신고를 당부하고 있다. 경찰 관계자는 “수사대상자를 수사기관이 아닌 다른 곳에서 조사하는 경우는 없다”며 “‘숙박업소에 혼자 있어라’, ‘녹취를 위해 아무도 없는 조용한 곳으로 가서 전화를 받아라’ 같은 전화를 받는다면 보이스피싱이기 때문에 즉시 경찰에 신고해달라”고 당부했다.