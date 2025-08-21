파일럿 개발 성공…주행거리 극대화 주목 고전압 미드니켈 양극재, 가격경쟁력·안전성↑ “적기에 생산 가능하도록 양산 기술 확보”

[헤럴드경제=김성우 기자] 포스코퓨처엠이 프리미엄 전기차용 울트라 하이니켈 양극재와 고전압 미드니켈 양극재의 파일럿 개발에 성공했다고 21일 밝혔다. 이로써 프리미엄과 스탠다드, 엔트리 전기차 시장까지 모두 대응이 가능한 양극재 포트폴리오를 갖추게 됐다는 평가다.

포스코퓨처엠은 현재 N8x(니켈 함량 80% 이상의 하이니켈 양극재 중심)의 프리미엄 양극재를 생산 공급하고 있다. 이번에 개발한 신소재의 양산 공급을 통해 전기차 양극재 시장에서의 사업경쟁력을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

업계에 따르면 울트라 하이니켈 양극재는 니켈 함량을 95% 이상으로 늘림으로써 에너지밀도를 높여 주행거리를 극대화한 프리미엄 소재다. 프리미엄급 전기차는 물론 미래교통으로 주목받고 있는 도심항공교통(UAM)에도 공급이 가능하다.

향후 모빌리티 분야에서 인공지능(AI) 활용 확대와 자율주행성능의 고도화에 따라 에너지밀도를 극대화한 울트라 하이니켈 양극재 수요가 크게 늘어날 전망이다.

특히 포스코퓨처엠은 주요 원료를 하나의 단위 입자구조로 결합한 ‘단결정 소재’를 기존의 다결정 소재와 복합 사용하는 방식의 기술력을 확보하는 데 성공했다. 이를 통해 구조 안정성을 더욱 높이고, 소성공정 생산성 향상으로 원가경쟁력도 가능해졌다는 평가다.

포스코퓨처엠이 최근 파일럿 개발을 완료한 고전압 미드니켈 양극재는 고가인 니켈 함량 비율을 60% 내외로 낮췄다. 이에 따라 발생하는 에너지밀도가 낮아지는 문제는 고전압을 통해 해결했다.

여기에 망간 비율을 높이고 단결정화를 통해 충·방전 시 수축·팽창을 최소화함으로써 안전성은 더욱 높일 수 있게 됐다. 원료 비중에서 고가의 니켈, 코발트 비율을 줄이는 한편 수산화리튬 대신 저렴한 탄산리튬을 사용하기 때문에 가격경쟁력도 높다.

포스코퓨처엠 측은 이번 파일럿 개발에 이어 국내외 완성차 및 배터리사 등 고객사 요청 시 적기에 생산·공급할 수 있도록 양산 기술까지 확보하겠다는 계획이다.

또한 포스코홀딩스 미래기술연구원과 LMR(리튬·망간·리치) 양극재의 파일럿 개발을 마치고 연내 양산기술을 확보키로 했다. LMR 양극재는 지난 5월 GM과 포드 등 글로벌 완성차 기업들이 채용 계획을 밝히면서 각광을 받고 있는 소재다. 기존 양극재 생산라인 활용이 가능하고 리사이클링 가치가 우수해, 기존 LFP(리튬·인산·철) 배터리가 점유하고 있는 엔트리 전기차 시장을 빠르게 대체할 차세대 소재로 주목받고 있다.

한편 포스코그룹은 포스코홀딩스 미래기술연구원에서 황화리튬·고체전해질·리튬메탈음극재 등 차세대 소재 연구개발에 속도를 내는 등 미래 배터리 분야를 선도하겠다는 방침이다.