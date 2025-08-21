16년 표류 끝 본궤도…올 하반기 착공·2029년 준공 목표

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울 노원구 중계본동 일대 백사마을이 16년 만에 본격적인 재개발 절차에 돌입한다. 서울시는 21일 백사마을 재개발 정비계획 변경안을 최종 고시하며 3178가구 규모의 대단지 아파트 건립이 확정됐다고 밝혔다.

백사마을은 지하 4층~지상 35층 규모 26개 동으로 조성되며, 기존 계획이었던 2437가구보다 741가구가 늘어난다. 분양주택은 2613가구, 임대주택은 565가구로 구성된다.

이 중 1260가구는 토지 등 소유자에게, 1353가구는 일반 분양으로 공급될 예정이다. 임대주택은 철거 세입자와 서울시 내 재개발 사업 이주민에게 돌아간다.

서울시는 불암산 등 인근 자연환경과의 조화를 고려해 단지를 설계하고, 스카이라인과 조망축을 정교하게 계획해 도시경관과 유기적으로 연결했다. 공공보행통로와 오픈스페이스를 중심으로 커뮤니티 시설도 배치해 주거환경의 질을 높였다.

특히 분양과 임대의 구분을 최소화하는 ‘소셜믹스(Social Mix)’가 도입돼 다양한 계층이 함께 거주하는 사회통합형 단지로 조성될 예정이다.

백사마을은 1960년대 집단 이주민들이 모여 형성된 정착촌으로, 2009년 재개발구역으로 지정된 뒤 사업시행자 변경 등으로 사업이 장기간 지연됐다. 하지만 주민들의 의지와 서울시의 지원이 맞물리며 이번 최종 고시로 결실을 보게 됐다.

현재 전체 1154동 중 98%가량이 이미 이주를 완료했으며, 철거 공정은 오는 11월까지 마무리될 예정이다.

최진석 서울시 주택실장은 “16년간 포기하지 않고 협력해 주신 주민들께 감사드린다”며 “앞으로 신속한 사업 추진으로 주택공급을 촉진하고 백사마을 재개발사업이 성공적으로 마무리될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 했다.