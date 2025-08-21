16년 표류 끝 본궤도…올 하반기 착공·2029년 준공 목표

지난 5월 철거공사가 진행 중인 서울 노원구 중계본동 백사마을과 주변 아파트 단지의 모습. [연합뉴스]
[헤럴드경제=정주원 기자] 서울 노원구 중계본동 일대 백사마을이 16년 만에 본격적인 재개발 절차에 돌입한다. 서울시는 21일 백사마을 재개발 정비계획 변경안을 최종 고시하며 3178가구 규모의 대단지 아파트 건립이 확정됐다고 밝혔다.

백사마을은 지하 4층~지상 35층 규모 26개 동으로 조성되며, 기존 계획이었던 2437가구보다 741가구가 늘어난다. 분양주택은 2613가구, 임대주택은 565가구로 구성된다.

이 중 1260가구는 토지 등 소유자에게, 1353가구는 일반 분양으로 공급될 예정이다. 임대주택은 철거 세입자와 서울시 내 재개발 사업 이주민에게 돌아간다.

서울시는 불암산 등 인근 자연환경과의 조화를 고려해 단지를 설계하고, 스카이라인과 조망축을 정교하게 계획해 도시경관과 유기적으로 연결했다. 공공보행통로와 오픈스페이스를 중심으로 커뮤니티 시설도 배치해 주거환경의 질을 높였다.

백사마을 개발 조감도. [서울시]
특히 분양과 임대의 구분을 최소화하는 ‘소셜믹스(Social Mix)’가 도입돼 다양한 계층이 함께 거주하는 사회통합형 단지로 조성될 예정이다.

백사마을은 1960년대 집단 이주민들이 모여 형성된 정착촌으로, 2009년 재개발구역으로 지정된 뒤 사업시행자 변경 등으로 사업이 장기간 지연됐다. 하지만 주민들의 의지와 서울시의 지원이 맞물리며 이번 최종 고시로 결실을 보게 됐다.

현재 전체 1154동 중 98%가량이 이미 이주를 완료했으며, 철거 공정은 오는 11월까지 마무리될 예정이다.

최진석 서울시 주택실장은 “16년간 포기하지 않고 협력해 주신 주민들께 감사드린다”며 “앞으로 신속한 사업 추진으로 주택공급을 촉진하고 백사마을 재개발사업이 성공적으로 마무리될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 했다.


