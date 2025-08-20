[헤럴드경제=김성훈 기자] 30대 한국 여성의 경제활동 참여율이 일본·대만 등 다른 동아시아 국가보다 낮은 이유는 자녀 교육에서 어머니의 비중이 상대적으로 크기 때문이라는 분석이 나왔다.

세치야마 가쿠 도쿄대 총합문화연구과 교수는 20일 서울대 아시아연구소의 ‘아시아 브리프’에 실은 ‘여성의 연령별 경제활동참가율을 통해 본 동아시아’이라는 제목의 기고문에서 이 같이 주장했다.

가쿠 교수가 한국·일본·대만의 연령별 여성 고용률을 분석한 결과, 한국은 20대에는 고용률이 높지만 30·40대에 하락하고, 다시 50대에 높아지는 ‘M 커브 곡선’(하단 그래프 참고)이 나타났다. 여성가족부의 ‘여성경제활동백서’를 보면 2023년 기준 국내 여성의 고용률은 25∼29세 74.3%, 30∼34세 71.3%, 35∼39세 64.7%, 40∼44세 64.7%로 하락세를 보였다. 경력 단절 현상으로 볼 수 있는 대목이다.

일본도 ‘M 커브 곡선’이 있기는 했지만, 한국처럼 30·40대의 낙폭이 크지는 않았다. 가쿠 교수는 “일본과 한국의 합계출산율이 각각 1.3명, 0.8명인 점을 감안한다면 (한국이) 아이가 적은 만큼 하락 폭도 작아야 할 것 같지만 그렇지 않았다”고 짚었다.

애는 적게 낳으면서도 한국의 30·40대 고용률이 더 떨어지는 이유에 대해 가쿠 교수는 “‘어머니의 역할’에 대한 인식이 다르기 때문”이라고 분석했다.

그는 “아직도 일본은 아이가 3살이 될 때까진 엄마가 키워야 한다는 ‘3세 신화’를 믿지만, 자녀가 초등학교에 입학하면 여성은 파트타임 일을 시작한다”며 “고등학교에 진학해도 부모는 정신적 지지 정도만 제공할 뿐 학습 지도는 학교나 학원이 맡는다”고 말했다.

가쿠 교수는 반대로 “30∼40대 한국 여성의 경제활동참가율이 바닥을 찍는 것은 자녀 교육에서 어머니 역할이 오래 지속되는 문화 때문으로 해석할 수 있다”고 했다. 한국은 어머니의 역할이 대학 입시까지 이어질 뿐만 아니라, 어머니가 자녀의 해외 유학을 뒤따라가 생기는 ‘기러기 아빠’와 같은 독특한 현상도 나타난다고 짚었다.

대만은 ‘M 커브 곡선’이 없었는데, 이 역시 자녀 교육과 관련이 있다는 분석이다. 가쿠 교수는 “대만을 비롯해 중국, 홍콩, 싱가포르 등 중화권 사회에서 ‘아이 곁에 반드시 어머니가 있어야 한다’는 규범이 존재하지 않는다”며 “30대는 가장 일을 잘할 수 있는 시기이기에 보육시설이나 조부모에게 아이를 맡기면서도 일을 계속하려 한다”고 설명했다.

그는 “대만에 비해 한국과 일본은 어머니 역할이 강조되지만, 그 역할의 내용과 지속 기간은 달랐다”고 했다.