[헤럴드경제=김성훈 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표가 정청래 더불어민주당 대표의 ‘역사 내란’ 발언에 대해 “굳이 따지자면 진짜 역사내란은 광복절에 윤미향 전 의원을 사면하는 것”이라고 비판했다.

한 전 대표는 20일 페이스북에 “정청래 대표가 1948년 8월 15일에 대한민국이 건국됐다고 말하면 ‘역사내란’이라고 하고 있다”며 이같이 밝혔다.

한 전 대표는 “1919년과 1948년의 8월 15일 둘 다 자랑스러워하면 된다. 저는 둘 다 가슴뛰도록 자랑스럽다”며 “1948년 8월 15일 국제법상 당당히 인정받는 대한민국을 건국한 이승만 대통령도 임시정부 법통을 자랑스러워했다”고 말했다.

그러면서 “바로 그날 1948년 8월 15일 이승만 초대 대통령의 기념사는 이렇게 마무리된다. ‘대한민국 30년 8월 15일 대통령 이승만’”이라며 “1919년 임시정부 수립을 대한민국의 시작이라고 본 것이다”라고 했다.

또 “참고로 김대중 대통령은 1998년에 1948년을 건국으로 보고 건국 50주년을 기념했다”고도 짚었다.

한 전 대표는 “1919년 건국을 말하는 사람들과 1948년 건국을 말하는 사람들이 내세우는 맥락을 모르는 사람은 별로 없으니 여당 대표가 ‘역사내란’ 운운, 핏대 세우며 국민 가르치고 훈계하려 들면 우스워진다”며 “그런 갈라치기 할 시간에 경제 챙기고 외교 구멍 안 나게 해야 한다”고 꼬집었다.

앞서 이재명 대통령은 광복절을 맞아 ‘위안부 후원금 횡령’ 혐의로 유죄가 확정된 윤미향 전 의원을 특별사면했다.