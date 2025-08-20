[헤럴드경제=경예은 기자] 한국수력원자원(한수원)과 한국전력(한전)이 미국 웨스팅하우스와 맺은 글로벌합의문이 공개되면서 원전주의 주가가 폭락한 것과 관련해 이번 조정을 오히려 ‘매수 기회’로 삼아야 한다는 분석이 나왔다. 한수원·한전 주도의 ‘팀코리아’ 수주 뿐 아니라 국내 원전기업이 글로벌 기술사들과 전략적 파트너십을 통해 사업기회를 확대해나가고 있다는 이유에서다.

20일 장문준 KB증권 연구원은 “단기적인 기대심리 훼손은 피할 수 없지만 이번 조정을 중요한 매수 기회로 삼아야 한다”고 강조했다. 그는 “우려보다는 큰 크림에 집중할 필요가 있다”며 현재 원전산업의 주요 투자 포인트는 ▷대형원전과 소형모듈원자로(SMR) 등 글로벌 원전 수요 확대 ▷글로벌 발주처와 기술사 러브콜을 받는 한국 원전 밸류체인의 경쟁력 등이라고 나열했다.

미 웨스팅하우스와 맺은 협약은 부담 요인보다는 수주 확대를 모색할 수 있는 계기로 해석된다. 현재 서구권에서 해외 수출이 가능한 대형원전 기술을 보유한 곳은 미 웨스팅하우스, 프랑스 EDF, 한국 한수원 등이 꼽힌다. 장 연구원은 “이번 협약으로 (대결 구도가) 미국-한국 대 프랑스로 재편됐다”며 “한국 원전 밸류체인의 사업기회를 확대할 가능성이 높아졌다”고 봤다.

미 웨스팅하우스가 유럽, 미국에서의 사업추진 강화 과정에서 한국의 밸류체인을 적극 활용할 것으로 전망됐다. 원자로 제작과 건설 영역에서의 공급 제약을 한국 기업들이 해결해줄 수 있기 때문이다. 이와 함께 한전 산하 발전 공기업들의 사업관리 역량이 활용될 가능성도 제기됐다.

아울러 지식재산권 분쟁 해결에 따라 한수원도 아시아 및 신흥시장 중심으로 적극적인 사업 모색이 가능해졌다는 평가가 나온다. 한수원은 지난 1월 웨스팅하우스와 핵심 원천 기술에 대한 ‘지식재산권 분쟁’을 타결한 이후 스웨덴, 슬로베니아, 네덜란드에서 잇따라 원전 수준 사업을 중단하고 철수했다.

글로벌 원전 시장 전망도 이전과 크게 달라진 내용이 없다. 미 웨스팅하우스의 유럽 내 대형 원전 프로젝트 추진도를 살펴보면 한국 기업의 역할은 여전히 굳건하다.

현대건설과 벡텔이 참여하기로 한 영국 와일파(Wylfa) 지역 원자로 2기 수주 건은 현재 웨스팅하우스 컨소시엄이 영국 정부에 4.4GW 용량의 대형원전 건설을 제안한 것으로 알려졌다. 해당 사업의 총 사업비는 220억파운드(약 41조원)다.

24조원 규모로 추정되는 슬로베니아 크루슈코 수주 건 또한 웨스팅하우스와 현대건설이 함께 대형원전 타당성 조사를 수행한 상황이다. 약 20조원 규모 불가리아 코즐로두이 원자로 수주 건 또한 두 회사 함께 컨소시엄 설계 계약을 체결했다. 본 계약은 내년에 이뤄질 예정이다.

두산에너빌리티도 미 웨스팅하우스와 인연이 깊다. 2009년 중국 싼먼 원자로 1호기 착공 당시 두산에너빌리티는 원자로 압력용기(RPV) 제작사로 참여했다. 같은 해 중국 하이양 원전 프로젝트에서도 RPV 제작사로 협력했다.

장 연구원은 “최근 웨스팅하우스와 협약 관련 건은 당초 보도됐던 내용과 큰 틀에서 다르지 않은 수준”이라며 “현대건설, 두산에너빌리티 등 원전 핵심 업체의 주가 조정은 매수 기회로 봐야 한다”고 덧붙였다.

지난 1월 한수원·한전과 미 웨스팅하우스가 체결한 ‘글로벌 합의문’에 따르면 한수원은 북미(미국·캐나다·멕시코), 체코를 제외한 유럽연합(EU) 가입국, 영국, 일본, 우크라이나 등에 진출할 수 없게 된 것으로 알려졌다.

한수원·한전은 동남아시아(필리핀·베트남), 중앙아시아(카자흐스탄), 남아프리카, 북아프리카(모로코·이집트), 남미(브라질·아르헨티나), 요르단, 터키, 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아 등에만 신규 원전 수주 활동이 가능하다는 내용도 첨부된 것으로 전해졌다.

아울러 합의문에는 한국이 차세대 원전을 독자 수출할 경우 웨스팅하우스 검증 절차를 거쳐야 한다는 조건이 포함된 것으로 전해진다. 이에 따라 원전 1기당 6억5000만달러(약 9000억원) 규모의 물품·용역을 웨스팅하우스로부터 조달하고, 1억7500만달러(약 2400억원)의 기술 사용료를 납부하는 조항도 담겼다는 전언이다.

이 같은 세부 내용이 전날 알려지면서 원전 관련 종목 주가는 일제히 하락했다. 당일 한국거래소에 따르면 현대건설은 전장일 대비 2400원 떨어진 6만1500원에 거래를 마쳤다. 이외에도 ▷두산에너빌리티(-8.60%) ▷한국전력(-5.32%) ▷한전KPS(-8.70%) ▷한전기술(-8.04%) ▷한신기계(-6.75%) ▷우리기술(-7.60%) 등이 직전 거래일보다 하락한 채 마감했다.