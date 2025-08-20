GS·HDC현산 등과 수주전 치열 사측 “별변력 약하고 특정사 유리” 조합원·구청도 공정성 논란 제기

총 사업비 규모가 2조원에 달하는 한강변 재개발 최대어인 ‘성수전략정비구역 1지구’(성수 1지구)가 연내 시공사 선정을 계획하고 있는 가운데, 대형 건설사들 사이의 수주전도 치열해지는 양상을 보인다.

입찰공고가 나기 전부터 입찰지침과 관련한 공정성 논란이 불거지며 성수1지구 수주 참여 의사를 밝힌 현대건설은 조합 측에 ‘입찰 지침 재검토’를 요구하고 나섰다.

20일 정비업계에 따르면 현대건설은 18일 서울 성동구 성수동 성수1지구 조합에 입찰지침과 관련해 경쟁 입찰이 가능한 명확한 지침을 재논의해달라고 요청하는 내용의 공문을 발송했다.

타 재개발 구역 대비 성수1지구 입찰지침의 제한이 과도해 변별력 확보가 안 되고 특정 시공사에 유리하다는 게 현대건설의 입장이다.

현대건설 측에서 근거로 제시한 성수1지구의 입찰지침 조항은 ▷조합원 로열층 우선분양 제안 금지 ▷입주시 프리미엄 보장 제안 금지 ▷조합원 분양가 할인 제시 금지 ▷금융조건 제한 ▷과도한 입찰자격 무효 및 자격박탈 ▷조합의 임의결정에 따른 제안조건의 유·무효 결정 ▷과도한 책임 준공 의무 강제 등이다.

조합에 이 같은 입찰 조건들을 나열한 현대건설은 “타 구역 입찰지침에는 전혀 없는 조항들이 다수 포함돼 있는 것으로 확인됐다”며 말했다.

이어 “과도한 제한으로 각 사 역량을 모두 발휘한 사업제안을 제출할 수 없어 변별력 확보가 안 될뿐더러 일반경쟁입찰의 취지를 무색하게 해 다수 시공자들의 입찰참여를 저지하는 독소조항들로 경쟁사 대비 압도적 사업제안을 준비하던 당사로서 매우 당혹스럽다”고 주장했다.

자사 하이엔드 브랜드인 ‘디에이치(THE H)’를 적용해 특화설계를 준비했다고 강조한 현대건설은 “과도한 제한 지침을 완화해 공정하고 명확한 지침으로 최고의 조건 제안할 수 있도록 재검토를 간곡히 부탁드린다”고 건의했다.

21일 입찰공고를 낼 예정인 성수1지구는 앞서 일조권 시뮬레이션 관련 입찰지침으로도 공정성 및 기밀유출 논란이 불거지며 해당 문구를 삭제한 바 있다.

조합은 입찰에 참여하려는 시공사들은 설계안 관련 일조권 시뮬레이션 자료를 조합이 지정한 외부업체에 사전 검토를 받도록 지침을 제시했는데 조합원들의 민원에 따른 성동구청의 현황 파악이 이뤄지며 이 내용을 지웠다.

또 다른 일부 조합원은 현대건설이 주장한 조합원 로열층 우선분양 제안 금지 등의 지침 또한 조합원들의 이익에 반하는 독소조항이라고 지적하며 구청에 민원을 제기하는 등 조합의 시정을 요구하는 상황이다.

구청 관계자는 “일조권 시뮬레이션 사전 검토는 객관적으로 봐도 우려되는 지점이 있는 사안이기에 조합에 전화를 통해 소명을 요청했고 조합 측이 문구를 삭제했다”며 “로열층 우선분양 제안 금지, 분양가 할인 제시 금지 등 지침과 관련해서도 조합원들로부터 민원이 있긴 하지만 기본적으로 시공사는 시공에 집중하면 된다는 관점으로 구청이 개입할 사안은 아니라는 판단”이라고 말했다.

한편 최고 65층, 3014가구 규모로 조성되는 성수1지구는 성수전략정비구역 1~4지구 중 사업속도가 가장 빠른 사업지로 올 11월 말 시공사 선정 총회를 개최할 방침이다. 초기부터 참여 의사를 밝히며 공 들여온 GS건설을 비롯해 현대건설과 HDC현대산업개발이 수주 참여 의사를 밝혔다.

GS건설은 세계적 건축가 데이비드 치퍼필드가 설립한 설계사와 협업을 통해 특화설계를 준비 중이며, 글로벌엔지니어링 기업 에이럽(ARUP)과도 초고층 기술 협력 파트너십을 체결했다.

현대건설은 내부적으로 성수1지구 전담 조직을 구성하고 디에이치 브랜드를 앞세운 서울숲·한강 조망 특화설계를 추진 중이다.

HDC현대산업개발은 용산정비창 전면1구역 수주전에서 활용했던 ‘디벨로퍼’ 전략을 구상 중이다. 개발 및 운영을 아우르는 방식을 통해 미래가치를 끌어올리겠단 계획이다.

