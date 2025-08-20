한-미 조선업 협력 실행방안 수립 조선업 미국 진출 교두보 모색

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 한미 조선 분야 협력사업인 ‘마스가(MASGA, Make America Shipbuilding Great Again) 프로젝트’에 선제적으로 대응하고 나섰다.

경남도는 19일 김명주 경제부지사 주재로 ‘한-미 조선업 협력 실행방안’ 수립을 위한 관계기관 회의를 열고 본격적인 준비에 들어갔다. 회의에는 도내 조선소와 기자재 업체, 유관기관, 대학 등 13개 기관 관계자가 참석해 ▷협력 기반 구축 ▷미국 시장 선점 및 품질 경쟁력 강화 ▷공동 기술개발 ▷인력 양성 등 다양한 방안을 논의했다.

조선업계에서는 “한미 정부 간 대규모 협력 사안인 만큼 중복과 무분별한 사업 추진을 피하려면 정부 차원의 명확한 가이드라인이 필요하다”며 “국내 조선 기자재 육성 정책, 대·중소기업 협력 프로그램, 청년 인재 교육사업 추진이 뒤따라야 한다”고 건의했다.

경남테크노파크 등 유관기관은 “미국 시장 진출과 원활한 사업 추진을 위해 범정부·지역 협의체를 구성해 맞춤형 통합 지원이 필요하다”며 “MRO(정비·수리·운영) 기술개발 지원센터, 기자재 공동개발 플랫폼 구축 등도 병행돼야 한다”고 제안했다.

김명주 경제부지사는 “국내 대형 조선 3사 중 2곳이 경남에 있고, 중소 조선사와 기자재 업체까지 집적된 이곳은 세계 최고의 조선 기술력을 갖춘 대한민국 조선산업의 심장”이라며 “마스가 프로젝트는 경남의 역량을 다시 세계에 입증하고 지역 경제 도약을 이끌 중요한 기회”라고 강조했다.

그는 또 “오늘 논의된 내용을 실행방안에 반영해 도내 기업 이익을 극대화하겠다”며 “오는 25일 한미 정상회담 결과와 정부 방향이 확정되면 추가 회의를 열어 실행방안을 보완할 것”이라고 밝혔다.

경남도는 지난 14일 실무 TF 회의와 이날 관계기관 회의에서 나온 의견을 반영해 우선적으로 마련한 ‘한-미 조선업 협력 실행방안’을 정부에 전달할 계획이다.